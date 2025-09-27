Futebol feminino

Destaque do jogo
Notícia

Atacante do Grêmio marca cinco gols e valoriza retomada da liderança no Gauchão Feminino: "Era o nosso objetivo"

Valéria Paula é a vice-artilheira do Tricolor na temporada

Carolina Freitas

Esporte

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS