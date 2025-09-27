Atacante do Grêmio marca cinco gols e valoriza retomada da liderança no Gauchão Feminino: "Era o nosso objetivo"

Valéria Paula já soma nove gols pelo Grêmio. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

A tarde de sábado (27) foi marcante para a atacante Valéria Paula, que fez cinco gols na vitória do Grêmio por 21 a 0 sobre o Flamengo de São Pedro, pelo Gauchão Feminino. Agora, ela chegou a nove com a camisa tricolor.

— É muito importante uma centroavante marcar. E, independente de qual jogo seja, a gente tem que levar com seriedade, independente do adversário. E é isso, fico muito feliz de ter marcado, espero que nos próximos, possa contribuir para nossa equipe — afirmou a centroavante gremista, em entrevista a ZH.

A goleada também alçou o Grêmio à liderança do Gauchão Feminino. Com os mesmos 13 pontos do Inter, o Tricolor fica à frente pelos critérios de desempate, já que sofreu menos gols do que o rival.

— É muito bom terminarmos a rodada líderes, e esse era o nosso objetivo. Mas é isso, é pé no chão, que ainda temos mais jogos, e a gente não escolhe adversário, seja quem for, vamos encarar da mesma forma — finalizou Valéria Paula.

Próxima partida

Agora, o Grêmio se prepara para enfrentar o Brasil de Farroupilha. O duelo está marcado para o próximo sábado (4), às 16h, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha.