Atacante da base se destaca pelo Inter no primeiro turno do Gauchão Feminino; veja os números

Iasmin vem se destacando com as cores do Inter. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O início do Gauchão Feminino apresentou uma nova cria da base à torcida colorada. Com 21 anos, a atacante Iasmin voltou a receber oportunidades, após sequer ser relacionada para os jogos do Brasileirão.

A partida que mostrou a Maurício Salgado que ela merecia mais chances foi diante do Flamengo de São Pedro. O duelo oportunizou que apenas as reservas estivessem em campo, na goleada por 14 a 0.

Iasmin iniciou entre as titulares e esteve em campo por 47 minutos. Foi o suficiente para marcar dois gols, conceder uma assistência e provar que poderia ser melhor aproveitada.

A partir de então, passou a ser alternativa e ingressou nos dois jogos subsequentes. No clássico Gre-Nal, Iasmin entrou no segundo tempo. Ao longo dos 30 minutos em campo, marcou o único gol colorado, que a credenciou a uma nova chance.

Diante do Juventude, mais uma vez, Iasmin virou opção no segundo tempo. Com 33 minutos em campo, a atacante concedeu a assistência para que Rafa Mineira marcasse o gol do Inter, na vitória por 1 a 0.

Ao todo, a atacante Iasmin acumula 110 minutos no Gauchão Feminino. São três gols e duas assistências — uma média de 22 minutos para participar de um gol.

História pelo Inter

No Inter desde 2023, Iasmin acumulou 28 jogos e 13 gols pela base colorada. Para além disso, também foi campeã do Brasileirão Feminino sub-20, em 2023.

Com sete gols, Iasmin foi a vice-artilheira da base colorada em 2023. A única a sua frente foi a atacante Stephanie, que atualmente tem 18 anos e segue nas categorias de base do Inter.

Natural de Salvador, Iasmin também tem passagens por Bahia e Vitória.

Números de Iasmin pelo Gauchão

3 jogos

3 gols

2 assistências

110 minutos em campo

22 minutos para participar de um gol

Números de Iasmin pela base colorada