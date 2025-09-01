Atacante da base se destaca pelo Inter no primeiro turno do Gauchão Feminino; veja os números

O início do Gauchão Feminino apresentou uma nova cria da base à torcida colorada. Com 21 anos, a atacante Iasmin voltou a receber oportunidades, após sequer ser relacionada para os jogos do Brasileirão.
A partida que mostrou a Maurício Salgado que ela merecia mais chances foi diante do Flamengo de São Pedro. O duelo oportunizou que apenas as reservas estivessem em campo, na goleada por 14 a 0.
Iasmin iniciou entre as titulares e esteve em campo por 47 minutos. Foi o suficiente para marcar dois gols, conceder uma assistência e provar que poderia ser melhor aproveitada.
A partir de então, passou a ser alternativa e ingressou nos dois jogos subsequentes. No clássico Gre-Nal, Iasmin entrou no segundo tempo. Ao longo dos 30 minutos em campo, marcou o único gol colorado, que a credenciou a uma nova chance.
Diante do Juventude, mais uma vez, Iasmin virou opção no segundo tempo. Com 33 minutos em campo, a atacante concedeu a assistência para que Rafa Mineira marcasse o gol do Inter, na vitória por 1 a 0.
Ao todo, a atacante Iasmin acumula 110 minutos no Gauchão Feminino. São três gols e duas assistências — uma média de 22 minutos para participar de um gol.
História pelo Inter
No Inter desde 2023, Iasmin acumulou 28 jogos e 13 gols pela base colorada. Para além disso, também foi campeã do Brasileirão Feminino sub-20, em 2023.
Com sete gols, Iasmin foi a vice-artilheira da base colorada em 2023. A única a sua frente foi a atacante Stephanie, que atualmente tem 18 anos e segue nas categorias de base do Inter.
Natural de Salvador, Iasmin também tem passagens por Bahia e Vitória.
Números de Iasmin pelo Gauchão
- 3 jogos
- 3 gols
- 2 assistências
- 110 minutos em campo
- 22 minutos para participar de um gol
Números de Iasmin pela base colorada
- 28 jogos
- 13 gols
- vice-artilheira da base (2023)
- campeã do Brasileirão Feminino sub-20 (2023)