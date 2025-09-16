Artilheira do Gauchão sub-20, atacante do Inter marcou gol em todos os Gre-Nais da categoria

Joana marcou cinco gols contra o Grêmio em 2025. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

Ninguém brilhou mais do que a atacante Joana na categoria sub-20 do Inter. Campeã do Gauchão no último final de semana, a jogadora foi a artilheira da competição, com sete gols.

Para além disso, a menina de 20 anos também atingiu um feito. Em todos os cinco clássicos Gre-Nais da categoria, marcou gol. O mais decisivo foi o do último domingo (14), no empate em 1 a 1, que sagrou o Inter campeão do Gauchão sub-20.

Antes disso, Joana também tinha marcado duas vezes no Brasileirão Feminino sub-20 e outras duas pelo Estadual da categoria. São cinco clássicos, com cinco gols dela em 2025.

Na temporada, ela soma 13 jogos e 14 gols pela base colorada. Por outro lado, pelo profissional, ainda não recebeu oportunidades em 2025. Joana tem vínculo com o Inter até dezembro de 2027.

Clássicos da categoria sub-20

Brasileirão Feminino

Gol: Joana

Gols: Joana e Danny Teixeira

Gauchão Feminino

Gols: Joana e Clara Güell

Gols: Joana e Myka; Maria (G)