Após derrota, técnico do Grêmio critica arbitragem do Gre-Nal do Gauchão Feminino: "Tem medo de apitar"

Cyro Leães durante o Gre-Nal feminino. Duda Fortes / Agencia RBS

A comissão técnica gremista fez duras críticas à arbitragem do Gre-Nal válido pela 7ª rodada do Gauchão Feminino, vencido pelo Inter neste sábado (13).

— É difícil falar sobre controle de jogo quando a gente tem uma arbitragem tão ruim na partida mais importante do futebol feminino do Rio Grande do Sul. A gente ter uma equipe de arbitragem com medo de apitar, que erra lances infantis e não se posiciona da forma correta, prezando pela regra, é muito complicado — avaliou Cyro Leães, técnico do Grêmio sobre Andressa Hartmann e suas assistentes.

O gol das Gurias Coloradas foi anotado poor Belén Aquino, de pênalti. Em outros momentos do jogo, os dois times reclamaram das decisões da arbitragem.

Ao final da partida, as jogadoras foram reclamar com a arbitragem. Na saída de campo, a torcida gremista que se fez presente no Sesc Protásio, em Porto Alegre, proferiu diversos xingamentos para Andressa Hartmann e sua equipe.