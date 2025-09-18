Após classificação na Copa do Brasil, Belén Aquino destaca dificuldade contra o Fluminense: "Sabíamos que ia ser difícil"

O Inter está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil Feminina. As Gurias Coloradas venceram o Fluminense, nesta quinta-feira (18), por 2 a 0, em partida disputada no Estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre.
Dentro de campo, as donas da casa construíram o resultado com dois golaços. Primeiro, Rafa Mineira marcou de falta, na etapa inicial. Depois, Belén Aquino fez bela jogada individual e ampliou o marcador em um chute de fora da área.
— Sabíamos que ia ser difícil, mas tentamos fazer nosso jogo. Grande parte da partida não se deu como havíamos planejado. Acho que, talvez, nesse momento em que a gente não estava bem, os gols deram uma tranquilizada. Acho que conseguimos jogar o jogo, isso é importante também. Obviamente, vamos aproveitar agora e pensar no que vem — explicou a atacante uruguaia.
Com a vitória, que também rendeu a classificação, a equipe treinada por Maurício Salgado embolsou R$ 60 mil. O sorteio para definir o adversário nas quartas será realizado nesta sexta-feira (19).
Além da Copa do Brasil, o Inter também disputa o Campeonato Gaúcho. Na competição, o clube lidera com 13 pontos, em seis partidas disputadas.
