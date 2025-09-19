Acompanhe o sorteio da Copa do Brasil Feminina, que vai definir o adversário do Inter nas quartas

O Inter conhecerá, na manhã desta sexta-feira (19), o seu adversário das quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Os confrontos serão definidos através de sorteio, que se inicia às 11h, na sede da CBF.
Todos os oito classificados serão colocados no mesmo pote. Portanto, as Gurias Coloradas podem enfrentar qualquer um dos outros sete classificados: Bahia, Corinthians, Bragantino, Palmeiras, Sport, São Paulo e Ferroviária.
O Inter chegou a esta etapa após eliminar o Fluminense nas oitavas. Na última quinta-feira (18), o time gaúcho venceu por 2 a 0 no Passo D'Areia, em Porto Alegre. Os gols foram de Belén Aquino e Rafa Mineira.