"A gente trabalha para isso", diz atacante do Grêmio após fazer seis gols contra o Flamengo de São Pedro

Giovaninha marcou seis gols no 21 a 0 sobre o Flamengo de São Pedro. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

Na partida em que reassumiu a liderança do Gauchão Feminino, o Grêmio viu uma atacante se destacar ainda mais. Artilheira da temporada tricolor, Giovaninha marcou seis gols na vitória de 21 a 0 sobre o Flamengo de São Pedro na tarde deste sábado (27).

— Feliz pelos gols, porque a gente trabalha para isso. Atacante sempre tem de fazer gols, isso deixa a gente feliz — resumiu Giovaninha, em entrevista a ZH.

O resultado fez com que o Grêmio chegasse aos 13 pontos e voltasse à primeira posição do Gauchão Feminino. Agora, o Tricolor está à frente do Inter nos critérios de desempate — sofreu três gols a menos do que o maior rival.

— Estávamos com essa visão de fazer bastante gols e não tomar. Isso é mais importante justamente para tentarmos classificar em primeiro e decidirmos em casa (as partidas da próxima fase) — afirmou a atacante gremista.