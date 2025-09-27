Futebol feminino

Gauchão Feminino
Notícia

"A gente trabalha para isso", diz atacante do Grêmio após fazer seis gols contra o Flamengo de São Pedro

Giovaninha chegou a 20 com a camisa tricolor 

Carolina Freitas

Esporte

