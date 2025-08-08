Zagueira com passagem pelo Grêmio fala sobre experiência na Arábia Saudita; assista ao podcast

O novo episódio do Resenha das Gurias traz uma entrevista com a zagueira Tuani. Depois de defender o Grêmio, ela se transferiu para o Al-Ula, da Arábia Saudita, em 2023.
Há duas temporadas no Exterior, Tuani falou sobre a evolução do futebol local, além do processo de adaptação a uma nova cultura.
Confira a entrevista
