Zagueira com passagem pelo Grêmio fala sobre experiência na Arábia Saudita; assista ao podcast

Tuani foi campeã gaúcha pelo Grêmio em 2022. Anselmo Cunha / Agencia RBS

O novo episódio do Resenha das Gurias traz uma entrevista com a zagueira Tuani. Depois de defender o Grêmio, ela se transferiu para o Al-Ula, da Arábia Saudita, em 2023.

Há duas temporadas no Exterior, Tuani falou sobre a evolução do futebol local, além do processo de adaptação a uma nova cultura.

Confira a entrevista

O Resenha das Gurias tem episódio inédito sobre futebol feminino toda semana. O podcast pode ser acessado pelas principais plataformas de áudio, como Spotify e SoundCloud, além do site e aplicativo de GZH.