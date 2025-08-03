Futebol feminino

É campeão!
Virada, sofrimento e brilho de Marta: Brasil vence a Colômbia nos pênaltis com defesa de Lorena e conquista a Copa América pela nona vez

Seleção brasileira esteve três vezes atrás no placar, mas buscou o empate em 4 a 4 antes de ficar com a taça nas penalidades

Carolina Freitas

Esporte

