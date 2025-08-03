Virada, sofrimento e brilho de Marta: Brasil vence a Colômbia nos pênaltis com defesa de Lorena e conquista a Copa América pela nona vez

Brasil foi campeão da Copa América pela nona vez. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

Era clássico. Eram as duas melhores seleções da América do Sul. Mas a estrela do maior campeão prevaleceu em meio a uma final quente. O Brasil esteve três vezes atrás no placar, buscou o empate com a Colômbia, e conquistou a nona taça de Copa América nos pênaltis, após um empate em 4 a 4 na prorrogação.

O duelo teve todos os tons emocionantes de uma decisão: pênalti, disputas quentes e até gol contra. Mas o desfecho foi a favor do Brasil, que contou com gols de Angelina, Amanda Gutierres e Marta, duas vezes. Enquanto as colombianas balançaram as redes com Linda Caicedo, Mayra Ramírez, Tarciane (contra) e Leicy Santos.

A equipe de Arthur Elias comemora a manutenção da hegemonia sul-americana. Em 10 edições, nove títulos ficaram com a Seleção, que também conquistou a prata nas últimas Olímpiadas, e agora segue sua preparação para surpreender o mundo em 2027 e terminar no lugar mais alto do pódio diante de seu povo.

Vantagem colombiana

Brasil, de Kerolin, saiu à frente. Lívia Villas Boas / CBF,Divulgação

A Seleção Brasileira não conseguiu se sobressair à Colômbia e sofreu com o ímpeto adversário durante toda a etapa inicial. Logo aos 9 minutos, veio a primeira chance. Loboa passou pela marcação de Fe Palermo, mas finalizou para fora.

O Brasil tentou uma resposta aos 11, mas Yasmim não conseguiu aproveitar a sobra de bola na área e chutou em cima de Tapia. Depois, aos 21, foi a vez de Kerolin isolar uma chance próxima à área.

O placar foi alterado apenas quatro minutos depois. Quando Linda Caicedo apareceu entre Fe Palermo e Tarciane e finalizou no cantinho direito de Lorena. Era a vantagem colombiana na decisão.

A partir de então, a Seleção Brasileira começou a ensaiar uma reação. Primeiro, com Angelina cobrando falta sobre o gol, aos 30, e depois em cobrança de escanteio fechado, que ninguém conseguiu empurrar às redes, aos 36.

Angelina igualou o placar para o Brasil. Lívia Villas Boas / CBF,Divulgação

O empate veio nos acréscimos, de pênalti. Caribalí deu uma cabeçada em Gio Garbelini dentro da área e a árbitra foi chamada para revisar o lance no VAR. A penalidade foi assinalada, para que Angelina cobrasse com perfeição, no ângulo, e deixasse tudo igual.

Reta final quente

O Brasil voltou com outro ímpeto para a etapa final. E, logo no primeiro minuto, já levou perigo. Kerolin arriscou de longe, a goleira Kate Tapia deixou a bola viva na área, mas Gio bateu caprichosamente pela linha de fundo.

Seis minutos depois, a resposta colombiana. Caracas bateu na rede, pelo lado de fora, ao invadir a área pelo lado esquerdo. Mas o Brasil não deixou por menos e, aos 12, tentou surpreender Tapia. Yasmim arriscou de longe, pela esquerda, e exigiu grande defesa da goleira.

O lance mais bizarro do jogo veio aos 23 minutos. Tarciane tentou recuar a bola para Lorena, faltou comunicação entre as defensoras, e a bola foi lentamente para o fundo das redes.

Tarciane marcou gol contra. RODRIGO BUENDIA / AFP

Aos 28, quase que as colombianas deram números finais ao jogo. Linda Caicedo recebeu sozinha, na pequena área, mas viu Lorena crescer à sua frente e fazer a defesa.

O Brasil parecia abalado com o gol, e demorou a reagir. Mas quando o fez, foi com maestria. Após cruzamento de Gio Garbelini, Amanda Gutierres dominou no peito e finalizou com o pé esquerdo, no cantinho de Tapia, aos 34.

A Seleção se empolgou com o empate. E começou a construir para virar. Quatro minutos depois, Marta bateu da entrada da área, mas a goleira Tapia conseguiu fazer a defesa.

À Colômbia, restou apenas os contra-ataques e foi assim que, aos 42, ficou à frente no placar mais uma vez. Mayra Ramírez venceu a marcação e saiu livre para vencer Lorena.

E quando já parecia tudo definido, brilhou a estrela da maior de todas. Após bola cruzada à área e afastada pela defesa, a sobra ficou com Marta na entrada da área. A camisa 10 chutou de primeira e mandou no ângulo da Colômbia, no último minuto, para levar a decisão à prorrogação.

Prorrogação com dois gols

Marta fez mais um gol na prorrogação. Lívia Villas Boas / CBF / Divulgação

O cansaço começou a prevalecer nos últimos 30 minutos, e as duas seleções tinham muita dificuldade. Mas são nesses momentos que as craques aparecem. E foi o que aconteceu aos 14.

Após cruzamento à área, Marta apareceu livre na pequena área e fez um gol que só ela seria capaz. Com o pé direito, deu um toquinho para estufar às redes e colocar o Brasil à frente pela primeira vez.

No segundo tempo da prorrogação, Jhonson teve a chance de deixar o dela, mas parou na goleira Tapia. E foi então que as colombianas empataram. Em falta frontal, Leicy Santos cobrou no ângulo, sem chances para Lorena, aos 11 do segundo tempo. Estava decretada a decisão nos pênaltis.

Penalidades máximas

Brasil bateu a Colômbia nos pênaltis. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

O Brasil começou batendo, e viu Tarciane se redimir, com uma cobrança perfeita. Catalina Usme foi a primeira colombiana a cobrar, e mandou no meio, para deixar tudo igual.

Angelina, que havia cobrado no tempo normal, parou em Tapia. Foi aí que Restrepo colocou as colombianas à frente: bola para a direita, Lorena para a esquerda.

Amanda Gutierres bateu no cantinho esquerdo e converteu, para não deixar a vantagem adversária aumentar. Tudo ficou igual na cobrança de Pavi, que mandou na lua: 2 a 2.

Mariza cobrou como manda a cartilha, e colocou o Brasil à frente. E aí, apareceu Lorena, para defender a cobrança de Leicy Santos. Era a vantagem brasileira: 3 a 2.

Só que, na sequência, o impensado aconteceu e o pênalti de Marta ficou nas mãos de Tapia. E aí, Linda Caicedo venceu Lorena e deixou tudo igual: 3 a 3 e cobranças alternadas.

A jovem Jhonson não sentiu a pressão, e colocou o Brasil na frente mais uma vez. Só que Bonilla também não viu a perna pesar, e igualou o resultado de novo.

A nova geração provou que tem personalidade, quando Luany também converteu sua cobrança. Foi aí que Lorena brilhou, defendeu o pênalti de Carabalí e garantiu a nona taça.

Copa América Feminina — Final — 2/8/2025

Brasil (4)

Lorena; Fe Palermo (Isa Haas, 44'/1ºT), Tarciane, Mariza e Yasmim; Angelina, Duda Sampaio (Yayá, 36'/2ºT) e Kerolin (Jhonson, 2'/2ºT pror.); Gabi Portilho (Luany, 30'/2ºT), Dudinha (Amanda Gutierres, 44'/1ºT) e Gio Garbelini (Marta, 36'/2ºT). Técnico: Arthur Elias.

Colômbia (4)

Kate Tapia; Carolina Arias (Bonilla, 2'/1ºT pror.), Daniela Arias, Carabalí e Caracas; Bedoya (Restrepo, 2'/1ºT pror.), Izquierdo (Paví, 40'/2ºT) e Leicy Santos; Linda Caicedo, Mayra Ramírez (Serna, 49'/2ºT) e Loboa (Usme, 24'/2ºT). Técnico: Angelo Marsiglia.

Gols: Linda Caicedo (C), aos 25min do primeiro tempo; Angelina (B), aos 53min do primeiro tempo; Tarciane (C), aos 23min do segundo tempo; e Amanda Gutierres (B), aos 34min do segundo tempo; Mayra Ramírez (C), aos 42min do segundo tempo; Marta (B), aos 50min do segundo tempo, e aos 14min da prorrogação; Leicy Santos (C), aos 11min do segundo tempo da prorrogação.

Cartões amarelos: Bedoya, Carolina Arias, Tapia, Mary Alvárez, Carabalí (C); Tarciane, Arthur Elias, Isa Haas, Mariza, Angelina (B);

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito.