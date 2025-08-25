Três motivos para a vitória do Grêmio no Gre-Nal 

Grêmio venceu por 4 a 1. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

O Grêmio não teve dificuldades para vencer o primeiro clássico sobre o Inter no Gauchão Feminino. Na tarde do último domingo (24), as Mosqueteiras triunfaram sobre as Gurias Coloradas por 4 a 1, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

A vitória ampliou a sequência de invencibilidade no clássico. Agora, são sete sem perder. A segunda maior sequência desde as retomadas dos departamentos, em 2017 — a maior foram os 14 jogos a favor do Inter, de 2017 até 2022.

ZH destaca três motivos que podem ter corroborado para a goleada do Grêmio. Confira abaixo.

Bola parada ofensiva

O Grêmio brilhou na bola parada diante do Inter. Três dos quatro gols vieram deste fundamento. Camila Pini abriu o placar com um golaço de falta. Depois, Giovaninha fez o terceiro de cabeça, após cobrança de escanteio de Kika Moreno.

E, por fim, o gol de Tayla também veio da bola parada. Após cobrança de falta pelo lado direito, Kika Moreno alçou bola à área, a goleira Mari Ribeiro pegou e soltou para que a capitã gremista fechasse a goleada.

Em entrevista coletiva, o técnico Cyro Leães valorizou os trabalhos feitos para que o Grêmio se sobressaísse no fundamento:

— Desde que eu cheguei, tivemos algumas movimentações ensaiadas. É algo que eu treino muito. Acredito muito na importância desse tipo de jogada. Para este Gre-Nal, treinamos a bola parada por mais de três horas ao longo da semana — enfatizou.

Qualidade individual

Para além da bola parada, outra questão se sobressaiu no Gre-Nal: a qualidade individual das atletas gremistas. A meia Camila Pini e a lateral-direita Dani Barão foram os grandes destaques do jogo.

A primeira abriu o placar em um golaço. E, mesmo com a forte marcação colorada sobre ela, conseguiu aparecer em momentos importantes.

Dani Barão, por sua vez, foi impecável tanto defensivamente quando ofensivamente. Com isso, terminou como a craque do jogo na jornada da Rádio Gaúcha.

Um de seus grandes lances foi no segundo gol. A lateral-direita impede o empate colorado, tirando a bola do pé de Eskerdinha na pequena área. E, logo em seguida, parte em velocidade e cruza para que Valéria Paula ache um golaço.

Em entrevista coletiva, o técnico gremista também valorizou a atuação da lateral:

— A Dani Barão representa o dia a dia do nosso grupo de trabalho. Hoje (domingo) ela foi muito feliz, estava numa tarde muito confiante, plena, tanto defensivamente quanto ofensivamente — elogiou Cyro Leães.

Casca criada no clássico

O Grêmio ainda chegou embalado nos clássicos. Eram seis de invencibilidade antes do Gre-Nal. E a nova vitória fez com que a sequência fosse ampliada.

Grande parte do elenco já criou casca no clássico e sequer sabe o que é perder para o Inter. São os casos de Daniela Montoya, Camila Pini, Valéria Paula, Bia Santos, Gisele, Giovaninha, entre outras.