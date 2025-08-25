Três motivos para a derrota do Inter no Gre-Nal do Gauchão Feminino

O Inter ampliou sua seca em clássicos Gre-Nais entre as gurias. E, pior do que isso, voltou a ser goleado pelo Grêmio após três anos. O 4 a 1 do último domingo (24) fez com que as Gurias Coloradas caíssem para o terceiro lugar no Gauchão Feminino.
Agora, o Inter acumula sete partidas sem saber o que é vencer o clássico. O último triunfo veio na final do Estadual, em 2023, quando sagrou-se campeão.
ZH destaca três motivos que podem ter sido cruciais para o último tropeço. Confira abaixo.
Bola parada defensiva
O Inter teve uma falha capital no clássico: a marcação da bola parada. Foram três erros nesse fundamento, que decretaram a derrota por 4 a 1.
Primeiro, Camila Pini marcou um golaço em falta frontal. Depois, Kika Moreno cobrou escanteio e Giovaninha venceu a marcação para cabecear às redes. E, por fim, foi a vez de Tayla também balançar às redes após falta cobrada por Kika Moreno.
Em entrevista, o técnico Maurício Salgado lamentou a sequência de erros no mesmo fundamento:
— Tivemos alguns momentos muito bons, mas não conseguimos ser efetivos, e aí fomos bem abaixo nos momentos em que tivemos instabilidade. A gente não pode, e é uma responsabilidade minha, tomar três gols de bola parada.
Jogo discreto das artilheiras
A expectativa colorada era contar com o brilhantismo de suas artilheiras para bater o maior rival. As atacantes Julieta Morales e Belén Aquino eram as mais badaladas, mas foram muito discretas no clássico.
O único gol do Inter, inclusive, saiu dos pés de uma estreante. A jovem Iasmin, de apenas 21 anos, começou no banco de reservas e diminuiu a desvantagem colorada no segundo tempo.
Fator anímico
Algo que também interfere, mesmo que indiretamente, é a sequência sem vencer. Já são sete clássicos sem triunfar diante do maior rival, o que pode interferir no fator anímico da equipe.
Do elenco colorado, por exemplo, muitas gurias sequer venceram o Grêmio. São os casos de Jordana, Fefa Lacoste, Rafa Mineira, Clara Güell, Julieta Morales, entre outras.