Três destaques do Inter para o Gre-Nal do Gauchão Feminino 

Gurias Coloradas vêm de goleada por 14 a 0 sobre o Flamengo de São Pedro. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter se prepara para enfrentar o Grêmio, no domingo (24), pela quarta rodada do Gauchão Feminino. A partida se inicia às 15h e será realizada no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Será o primeiro clássico de Maurício Salgado após o seu retorno e, para buscar a vitória, o treinador contará com alguns destaques do elenco colorado.

Zero Hora aponta três atletas que podem chamar a responsabilidade diante do Grêmio. Confira.

Belén Aquino

Belén Aquino é a quinta maior artilheira da história colorada. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

A uruguaia Belén Aquino puxa a fila dos destaques. Com 23 anos, a atacante é a vice-artilheira do Inter na temporada. São cinco gols em 15 jogos, além de duas assistências.

Experiente em clássicos, com nove já disputados, Belén Aquino também já balançou as redes três vezes diante do Grêmio.

Ao todo, com a camisa do Inter, a uruguaia é a quinta maior artilheira. Ela soma 28 gols pelo clube desde a sua chegada, em 2023.

Julieta Morales

Julieta Morales é a artilheira da temporada colorada. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

A também uruguaia Julieta Morales vem conquistando seu espaço após a saída da atacante Priscila. Com 20 anos, é a atual artilheira da temporada colorada, com seis gols e duas assistências em 16 jogos.

A jogadora irá para seu quinto clássico Gre-Nal, e já balançou as redes uma vez diante do Grêmio. O gol veio, justamente, no último encontro com o rival, quando as equipes empataram em 2 a 2.

Mari Ribeiro

Mari Ribeiro é a atual goleira titular do Inter. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O último destaque vem do setor defensivo. Com 20 anos, a goleira Mari Ribeiro conquistou a confiança de Maurício Salgado e é titular do Inter.