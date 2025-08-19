Três destaques do Grêmio para o Gre-Nal do Gauchão Feminino 

Equipe tricolor jogará clássico em casa. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio se prepara para enfrentar o Inter, no domingo (24), pela quarta rodada do Gauchão Feminino. A partida se inicia às 15h e será realizada no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Será o primeiro clássico de Cyro Leães à frente do Tricolor e, para buscar a vitória, o treinador contará com alguns destaques do elenco gremista.

Zero Hora aponta três atletas que podem chamar a responsabilidade diante do Inter. Confira.

Camila Pini

Camila Pini já fez dois gols no clássico pelo Grêmio. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

A meia Camila Pini é um dos destaques da temporada gremista. Com 35 anos, ela acumula três gols e três assistências pelo clube tricolor em 2025.

Em clássicos, também deixou sua marca. Quando as equipes se enfrentaram pelo Brasileirão Feminino, Camila Pini marcou os dois gols gremistas no empate em 2 a 2 com o Inter.

Giovaninha

Giovaninha é a artilheira do Grêmio na temporada. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

Em todos os jogos importantes, há expectativa sobre ela. Com 22 anos, Giovaninha sempre pode desequilibrar a favor do Grêmio.

Neste ano, ela assumiu o status de artilheira tricolor, com quatro gols e duas assistências em 19 jogos. Agora, busca marcar pela primeira vez contra o Inter, em seu sexto Gre-Nal.

Karol Arcanjo

Karol Arcanjo ainda não disputou Gre-Nais. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

Assim como Camila Pini, a zagueira Karol Arcanjo também desembarcou em Porto Alegre nesta temporada. Com 28 anos, ela ganhou mais espaço com o técnico Cyro Leães e foi titular nos últimos cinco jogos.