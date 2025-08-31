Futebol feminino

Em recuperação
Notícia

Técnico do Inter valoriza vitória sobre o Juventude no Gauchão Feminino: "Bem satisfeito com o resultado"

Gurias Coloradas triunfaram por 1 a 0 na tarde deste domingo

Carolina Freitas

Esporte

