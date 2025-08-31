Técnico do Inter valoriza vitória sobre o Juventude no Gauchão Feminino: "Bem satisfeito com o resultado"

Inter venceu o time de Caxias por 1 a 0. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter deu uma resposta rápida após perder o clássico Gre-Nal e, neste domingo (31), venceu o Juventude por 1 a 0 pela última rodada do primeiro turno no Gauchão Feminino. Os três pontos foram conquistados com gol de Rafa Mineira, no segundo tempo.

O técnico Maurício Salgado avaliou a importância dos três pontos para a sequência da competição. Com eles, o Inter chegou aos nove e assumiu a vice-liderança.

— O Inter é uma equipe em construção, mas a gente não pode negociar muito a postura. Acho que o time, às vezes, quando tem uma situação como houve com o Grêmio, se abala um pouquinho na questão da confiança, mas não pode ter. E estou bem satisfeito com o resultado — afirmou o treinador.

Time colorado

Para enfrentar o Juventude, Maurício Salgado promoveu quatro alterações na formação titular. Paola, Fefa Lacoste, Marzia e Gabi Morais ganharam as vagas de Moniquinha, Bianca Martins, Jordana e Mayara Vaz no 11 inicial. Em entrevista, ele explicou:

— Não somos um grupo que tem três, quatro jogadores que são super destaques, mas temos um grupo homogêneo. Em cima disso, temos que contar muito com a força do elenco. Então, houve mudanças porque estudamos algumas questões táticas e identificamos que ficamos muito expostos no jogo contra o Grêmio.

Maurício Salgado também complementou relembrando as mudanças diante do Flamengo de São Pedro. Naquela ocasião, apenas as reservas jogaram:

— A gente fez no jogo do Flamengo também nessa dinâmica, de ir rodando equipe, para que tu tenha uma dinâmica de equilíbrio e para que a gente consiga achar formações ideais contra adversários — finalizou.