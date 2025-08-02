Técnico do Inter valoriza vitória com goleada na estreia do Gauchão Feminino: "Bem satisfeito"

Maurício Salgado comandou o Inter na goleada desta sexta. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter correspondeu às expectativas e estreou com vitória no Gauchão Feminino. Na noite desta sexta-feira (1º), as Gurias Coloradas venceram o Brasil-Far por 5 a 1 no Estádio das Castanheiras.

O duelo marcou a estreia de algumas atletas pelo elenco principal. E ainda teve gols de Clara Güell, duas vezes, Capelinha, Julieta Morales e Pati Llanos.

— Quanto ao jogo em si, acho que foi bem positivo, porque sabíamos da dificuldade que era a estreia, nós não tínhamos muitas chances de fazer jogos, e isso impacta em relação ao ritmo. Estamos também em um processo, é um time ainda muito novo em relação à construção. Sabíamos da dificuldade do campo também, que dificulta a questão de posse, passe, tanto que no primeiro tempo a gente jogou muito alongando. Mas estou bem satisfeito — avaliou o técnico Maurício Salgado, em entrevista exclusiva a ZH.

Mesmo comemorando a vitória, o treinador colorado também enfatizou que há pontos a aprimorar para a sequência:

— Óbvio que a gente sabe que está bem longe ainda do nosso plano ideal, mas para uma estreia, eu estou bem satisfeito com o poder do elenco, de ter se comportado bem, e obviamente ter ganho, o que é importante — enfatizou.

Primeiras amostragens

O duelo ainda marcou duas estreias. A primeira foi da lateral-direita Moniquinha, contratada junto à Ferroviária, que iniciou entre as titulares.

— Ela chegou numa situação em que ainda não está no seu ideal físico, então a gente tem dado minutagem. Tanto que hoje (sexta-feira) eu podia até ter trocado, mas deixei ela jogar. E é uma jogadora que a gente tem muita confiança, tanto na bagagem que ela tem, quanto no perfil — avaliou o treinador.

A outra estreia foi da atacante Aninha, de apenas 17 anos, recém integrada ao elenco profissional. Formada nas categorias de base do Inter, ela teve sua primeira oportunidade entre as adultas.

— A Aninha é uma jogadora com muito talento, que pessoalmente eu gosto das características. E fiquei feliz com a atuação, porque ela participou cumprindo o que se pede dela — ressaltou.

Próximo desafio

Agora, o Inter se prepara para o duelo pela Copa do Brasil. Na quarta-feira (6), as Gurias Coloradas vão receber o 3B da Amazônia no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.

— É aplicarmos o que estamos treinando. E muito a questão do espírito da competição. Temos que entrar com um espírito de mata-mata — afirmou.