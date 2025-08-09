Técnico do Inter avalia nova goleada no Gauchão Feminino: "Satisfeito com o comportamento" 

Maurício Salgado utilizou as reservas diante do Flamengo de Tenente Portela. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter engatou mais uma vitória em sequência após a parada para a disputa da Copa América. Na tarde deste sábado (9), as Gurias Coloradas aplicaram 14 a 0 no Flamengo de Tenente Portela, em duelo válido pela segunda rodada do Gauchão Feminino.

— O placar nem era muito importante para nós, apesar de sabermos que é importante a questão de construção de saldo. Mas a dinâmica era muito o nosso comportamento e, nesse aspecto, estou bem satisfeito — disse o técnico Maurício Salgado, que completou:

— Acho que a maior qualidade do time foi estar muito focado no jogo, fazer uma partida muito centrada, em um jogo que tinha o objetivo de evoluirmos alguns aspectos nossos como um todo. Então, estou bem satisfeito com o placar e com o comportamento.

O triunfo veio com a rodagem do elenco e a oportunidade para que as reservas mostrassem serviço. Apenas a zagueira Fefa Lacoste e a atacante Belén Aquino, das consideradas titulares, estiveram em campo — e só nos últimos 15 minutos.

— O nosso elenco é muito homogêneo, isso é bom, então a nossa única dúvida de mudar a equipe inteira era em relação ao entrosamento, mas são jogadoras que têm total condição de participar ativamente do jogo. Então, a ideia era que a gente fosse dando minutagem — afirmou o treinador colorado.

Crias da base

O duelo também oportunizou que algumas individualidades se sobressaíssem. Formadas na base, as atacantes Alice, Aninha e Iasmin marcaram dois gols cada.

— Outro ponto que eu acho que é fundamental é essa integração e esse processo das jogadoras de base irem se ambientando em relação a jogar com o profissional e serem protagonistas também no jogo — afirmou.

Maurício Salgado também falou especialmente sobre a centroavante Alice, que voltou a jogar após quase dois anos. Neste período, a jogadora sofreu com lesões no joelho esquerdo.

— A Alice é um caso à parte. É uma jogadora que tem um histórico no Inter, é cria da casa, com um tremendo potencial e ficou muito tempo parada. A gente sabe como isso funciona na cabeça da jogadora, mas está recuperando, vai adquirir o ritmo, é uma jogadora que a gente conta bastante — enfatizou Maurício Salgado.

Clássico Gre-Nal

Agora, o Inter voltará suas atenções para o clássico Gre-Nal. Como folga na próxima rodada, o compromisso subsequente do Colorado será apenas em 23 de agosto, diante do maior rival, também pelo Estadual.

— Nós temos duas semanas para nos preparar para isso, dentro de um processo. Então, não vamos antecipar e acelerar processos. Vamos enfrentar o Grêmio em várias situações, mas obviamente temos nossos objetivos claros, que é fazer um Campeonato Gaúcho muito consistente, e isso passa por fazer um grande Gre-Nal — finalizou.