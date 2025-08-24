Técnico do Inter avalia derrota no Gre-Nal: "Precisamos ser melhores e não temos muito tempo"

Maurício Salgado voltou ao Inter nesta temporada. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter perdeu sua invencibilidade no Gauchão Feminino justamente para o maior rival. Na tarde deste domingo (24), as Gurias Coloradas foram goleadas pelas Mosqueteiras por 4 a 1, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

O resultado, muito abaixo do que era esperado pelo lado vermelho, foi avaliado pelo técnico Maurício Salgado, que também apontou os problemas na bola parada.

— Tivemos alguns momentos muito bons, mas não conseguimos ser efetivos, e aí fomos bem abaixo nos momentos em que tivemos instabilidade. A gente não pode, e é uma responsabilidade minha, tomar três gols de bola parada — avaliou Maurício Salgado.

O treinador, por outro lado, também prometeu uma resposta ao torcedor. Agora, o Inter enfrentará o Juventude nas duas próximas rodadas. E, depois, reencontrará o Grêmio pelo Estadual.

— Precisamos ser melhores, e não temos muito tempo. Estamos num caminho de evolução, mas ela tem de ser mais rápida. Nós precisamos ganhar os próximos três jogos e, obviamente, temos uma ambição na Copa do Brasil — afirmou o treinador.