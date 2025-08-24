Futebol feminino

Goleada amarga 
Técnico do Inter avalia derrota no Gre-Nal: "Precisamos ser melhores e não temos muito tempo"

Maurício Salgado lamentou derrota equipe colorada por 4 a 1 deste domingo (24) 

Carolina Freitas

