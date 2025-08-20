Técnico do Grêmio projeta Gre-Nal pelo Gauchão Feminino: "Maior clássico do mundo"

Cyro Leães disputará seu primeiro Gre-Nal desde que chegou ao Grêmio. Rodrigo Fatturi / Grêmio/Divulgação

O clássico deste domingo (24) será marcante para o técnico Cyro Leães, do Grêmio. Após voltar a trabalhar com futebol feminino nesta temporada, o profissional disputará seu primeiro jogo contra o Inter, a partir das 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

— Pessoalmente para mim, por ser torcedor do clube, o Gre-Nal tem um peso muito grande. É estar podendo representar o clube que eu amo dentro do maior jogo. Então, isso me traz a segurança e a motivação de saber o que temos que fazer para estarmos nos preparando para esse jogo — afirmou o treinador.

O Grêmio vem embalado, após a vitória por 6 a 0 sobre o Flamengo de São Pedro, fora de casa. Atualmente, o Tricolor é o líder do Gauchão Feminino, mas terá seu grande teste agora, diante do maior rival.

— A gente que conhece bem o Gre-Nal. Sabemos que se trata do maior clássico do mundo. Então, precisamos estar 100% envolvidos nessa atmosfera. E estamos. Acredito que a nossa equipe hoje é diferente com relação àquela que finalizou o Campeonato Brasileiro, em vários aspectos. Um deles, o que acho muito importante, é o aspecto físico. Hoje a nossa equipe é muito mais capaz de suportar uma disputa em alto nível por mais tempo — ressaltou Cyro Leães.

O Gre-Nal vale a manutenção da liderança para o Grêmio. Além de colocar em cheque uma invencibilidade que já dura seis jogos diante do maior rival.

