Técnico do Grêmio cita treino especial antes do Gre-Nal: "Trabalhamos a bola parada por mais de três horas"

Cyro Leães disputou o primeiro Gre-Nal à frente da equipe das Mosqueteiras. (Caroline Motta/Grêmio FBPA)

A goleada por 4 a 1 aplicada pelo Grêmio no clássico Gre-Nal, neste domingo (24), passou por jogadas de bola parada. Isto foi reflexo de uma das estratégias trabalhadas ao longo da semana, conforme revelou o técnico Cyro Leães. Com o resultado, o time abriu vantagem na liderança do Gauchão Feminino.

— Desde que eu cheguei, tivemos algumas movimentações ensaiadas. É algo que eu treino muito. Acredito muito na importância desse tipo de jogada. Para este Gre-Nal, treinamos a bola parada por mais de três horas ao longo da semana — revelou o treinador gremista.

Três dos quatro gols do jogo passaram por este tipo de jogada. Primeiro, quando Camila Pini marcou de falta. Depois, no segundo tempo, com Giovaninha e Tayla aproveitando duas jogadas de escanteio, que foram cobrados por Kika Moreno.

Em seu primeiro Gre-Nal à frente das Mosqueteiras, Cyro fez questão de valorizar a entrega das atletas. Além das questões técnicas e táticas, era preciso algo a mais por se tratar de um jogo deste nível.

— Era um jogo muito importante. Eu sou natural de Porto Alegre, entendo muito bem do que se trata, considero o Gre-Nal o clássico mais importante do mundo. Entendendo isso, busquei pautar a nossa preparação neste sentimento. Mais do que a ideia de jogo, era preciso demonstrar este sentimento — destacou Cyro, que ainda apontou:

— A gente sabia que o Inter tinha uma saída, uma pressão de tiro de meta muito alta. Trabalhamos muito a entrada no último terço, enfim, a gente estudou bastante o adversário também. O que fica é a entrega das nossas atletas e a capacidade de cada uma delas de se preparar mentalmente para o clássico.

O Grêmio agora terá duas rodadas de descanso no Estadual, conforme o regulamento. Voltará a campo somente no dia 14 de setembro, quando irá reencontrar o Inter no clássico do segundo turno. Neste momento, o Tricolor é o líder com 10 pontos. Além disso, está invicto há sete clássicos contra o rival.