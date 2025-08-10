Técnico do Grêmio avalia estreia no Gauchão Feminino: "Intensidade e esforço que o campeonato requer"

Grêmio venceu em sua estreia no Gauchão Feminino. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio estreou correspondendo às expectativas no Gauchão Feminino. Neste domingo (10), as Mosqueteiras venceram o Brasil de Farroupilha por 4 a 0, no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre.

O resultado foi comemorado pelo técnico Cyro Leães, que também enfatizou a estratégia adotada para sair com os três pontos.

— Foi uma partida com a cara do Gauchão, com muito duelo individual, muita disputa. Estávamos aguardando a proposta de jogo do Brasil-Far e ela aconteceu. Armamos a equipe pensando em explorar algumas fragilidades do adversário e tentando não sofrer com a principal fortaleza deles, que era a bola em profundidade — continuou o treinador, falando sobre a sua equipe:

— As meninas cumpriram taticamente o que a gente pediu, mas mais do que isso, acho que fica a nossa demonstração de que entramos no Campeonato Gaúcho com a intensidade e o esforço que o campeonato requer. É um campeonato de muita disputa pessoal e de muito duelo.

Com o resultado, as Mosqueteiras assumiram a vice-liderança do Gauchão Feminino. No entanto, com uma vitória sobre o Juventude, na próxima quarta-feira (13), o Tricolor pode ultrapassar o Inter e assegurar a ponta da tabela.

— Sempre temos muita coisa para aprimorar, precisamos encaixar nossa proposta de acordo com o Juventude. O Juventude não é o Brasil-Far, é um outro tipo de jogo. A gente joga como visitante, mas a nossa intenção é entrar, no mínimo, com o mesmo espírito individual de competitividade — enfatizou Cyro Leães.

As equipes se enfrentarão às 15h, no Campo do Sesi, em Caxias do Sul. O duelo é válido pela primeira rodada e havia sido adiado por conta da Copa do Brasil.

E a Copa do Brasil?

O Grêmio despediu-se da competição nacional na última quarta-feira (6), ao perder por 1 a 0 para o Bahia, fora de casa. Na visão do treinador gremista, o Tricolor construí chances para sair com um resultado favorável.

— Acabou sendo muito frustrante não sairmos com a classificação porque criamos muitas chances de gol, nos apresentamos de uma forma muito sólida defensivamente. Foi um jogo que proporcionou uma alternância no controle do jogo. Nos últimos 10 minutos do primeiro tempo, o Bahia teve um volume maior, realmente, por jogar em casa, alguns chutes de fora, mas sem nos ferir muito por dentro da nossa linha de defesa — avaliou.

Cyro Leães também entende que houve um erro de arbitragem que prejudicou o Grêmio:

— Nós tivemos quatro finalizações no primeiro tempo, duas delas com chances claras de gol. E no segundo tempo extrapolamos cinco, seis finalizações. Além de a gente acreditar que tivemos um pênalti que não foi marcado, foi uma mão clara na bola.