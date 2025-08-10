Futebol feminino

Agradou
Notícia

Técnico do Grêmio avalia estreia no Gauchão Feminino: "Intensidade e esforço que o campeonato requer"

Mosqueteiras venceram o Brasil de Farroupilha por 4 a 0 na tarde deste domingo

Carolina Freitas

Esporte

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS