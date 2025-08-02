Técnico do Brasil-Far avalia estreia no Gauchão e projeta duelo pela Copa do Brasil: "Buscar competir"

O Brasil de Farroupilha não conseguiu superar o favoritismo do Inter e acabou derrotado na estreia do Gauchão Feminino. Na noite desta sexta-feira (1º), o rubro-verde perdeu por 5 a 1 para as Gurias Coloradas, em duelo realizado no Estádio das Castanheiras.
Após um primeiro tempo em que até conseguiu igualar o placar, com Lorena, depois de ver Clara Güell abrir o marcador a favor do Inter, o Brasil-Far não suportou a pressão colorada na segunda etapa.
— Fomos bem no primeiro tempo, mas a nossa derrota se culminou em nossos erros, tivemos erros fatais no segundo tempo, falhas individuais que temos que corrigir. De qualquer maneira, tiramos coisas positivas para o nosso próximo jogo da Copa do Brasil — avaliou o técnico Leonardo Antunes, em entrevista exclusiva à Zero Hora.
O Rubro-verde enfrentará o Fluminense pela competição nacional. O duelo ocorre na próxima quinta-feira (7), às 15h, no Rio de Janeiro.
— Temos que buscar competir, algo que a gente fez hoje (sexta-feira) muito bem. E temos que buscar o nosso objetivo, que é a nossa classificação lá. Para isso, vamos precisar jogar, fazer gol, e enfrentá-las da melhor maneira possível — projetou o treinador.
Após enfrentar Inter e Fluminense, dois adversários da elite do futebol brasileiro, o Brasil-Far terá outro confronto de alto nível pela frente. No domingo (10), duelará com o Grêmio, às 15h, em Porto Alegre.