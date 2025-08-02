Futebol feminino

Adversários de elite
Notícia

Técnico do Brasil-Far avalia estreia no Gauchão e projeta duelo pela Copa do Brasil: "Buscar competir"

Rubro-verde perdeu para o Inter no Estadual e agora volta suas atenções ao Fluminense 

Carolina Freitas

Esporte

