Sem Montoya, Grêmio divulga relacionadas para jogo do Gauchão Feminino

O Grêmio divulgou, na manhã desta quarta-feira (13), a lista de relacionadas para enfrentar o Juventude pelo Gauchão Feminino. As equipes duelam a partir das 15h, no Campo do Sesi, em Caxias do Sul.
São 21 atletas à disposição do técnico Cyro Leães. E, mais uma vez, chama a atenção a ausência da meio-campista Daniela Montoya. Vice-campeã da Copa América pela Colômbia, a jogadora ainda não se reapresentou após a competição.
Por outro lado, também é destaque a oportunidade para as gurias da base. A zagueira Allyne e as atacantes Júlia Martins, Maria e Vick viajaram para Caxias do Sul e são opções.
De toda forma, a expectativa é que o Grêmio entre em campo com: Raissa; Dani Barão, Tayla, Karol Arcanjo e Katielle; Bia Santos, Kika Moreno e Camila Pini; Giovaninha, Shashá e Kim Campos.
A partida é válida pela primeira rodada, e havia sido adiada por conta da Copa do Brasil. O Grêmio vem de goleada sobre o Brasil-Far e pode assumir a liderança se vencer o Juventude.
Confira a lista de relacionadas
- Goleiras: Leticia Rodrigues e Raissa;
- Laterais: Dani Barão e Katielle;
- Zagueiras: Allyne, Karol Arcanjo, Mónica Ramos e Tayla;
- Meio-campistas: Amanda Brunner, Bia Santos, Camila Pini e Kika Moreno;
- Atacantes: Giovaninha, Gisele, Júlia Martins, Kim Campos, Maria, Shashá, Valéria Paula, Vick e Yamila Rodríguez.