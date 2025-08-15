São Paulo x Ferroviária: tudo sobre o jogo das quartas de final do Brasileirão Feminino. - / Arte GZH

O São Paulo enfrenta a Ferroviária neste sábado (16), às 16h, no Morumbi, em São Paulo. O duelo de volta é válido pelas quartas de final do Brasileirão Feminino. Na ida, as equipes empataram em 0 a 0. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para São Paulo x Ferroviária

São Paulo: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Anny e Bia Menezes; Maressa, Robinha, Camilinha e Aline; Isa e Crivelari. Técnico: Thiago Viana.

Ferroviária: Luciana; Kati, Andressa, Camila e Fátima Dutra; Nicoly, Duda e Micaelly; Mylena Carioca, Vendito e Caty. Técnico: Léo Mendes.

Arbitragem para São Paulo x Ferroviária

Edina Alves Batista, auxiliada por Neuza Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa. VAR: Thiago Luis Scarascati (quarteto paulista).

Onde assistir a São Paulo x Ferroviária

A TV Brasil e o SporTV anunciam a transmissão.

Como chegam São Paulo x Ferroviária

São Paulo

As Soberanas entraram em campo no meio de semana pelo Paulistão Feminino. Com time reserva, o São Paulo venceu o Realidade Jovem por 1 a 0. Atualmente, a equipe é vice-líder, com 12 pontos.

Ferroviária

As Guerreiras Grenás também jogaram no meio de semana pelo Estadual. Com time reserva, a Ferroviária perdeu por 2 a 0 para o Corinthians. Com isso, terminou a rodada do Paulistão na quarta colocação, com oito pontos.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentam em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.