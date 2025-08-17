São Paulo avança e vai encarar o Corinthians na semifinal do Brasileirão Feminino

Goleira Carlinha defendeu uma das cobranças da Ferroviária e foi decisiva na classificação. (Rebeca Reis/ Staff Images Woman/ CBF)

Com emoção até o final, o São Paulo garantiu a classificação à fase semifinal do Brasileirão Feminino. Neste mata-mata das quartas, a equipe passou pela Ferroviária, nos pênaltis, por 4 a 2, no Morumbis.

O roteiro deste duelo teve seu último capítulo neste sábado (16). Depois de um 0 a 0 no jogo de ida, as equipe voltaram a empatar na segunda partida, em 1 a 1. Mylena Carioca chegou a colocar a Ferroviária em vantagem, mas Giovanna Crivelari deixou tudo igual nos 90 minutos.

Nas penalidades, o São Paulo converteu todas as cobranças com Jéssica Soares, Kaká, Bruna Calderan e Maressa, e Carlinha defendeu a cobrança de Mariana Santos. Ainda, pelo lado da Ferroviária, Camila e Fátima converteram, mas Andressa também desperdiçou. Placar final de 4 a 2 nos pênaltis.

Agora, no próximo mata-mata, o São Paulo terá a decisão contra o Corinthians na semifinal. O primeiro jogo será com mando do tricolor paulista.