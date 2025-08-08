Saiba quem são os possíveis adversários de Inter e de Juventude na Copa do Brasil Feminina

Inter e Juventude serão os únicos representantes do futebol gaúcho nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. As duas equipes confirmaram os avanços ao eliminarem 3B da Amazônia e Fortaleza, respectivamente.
Agora, as Gurias Coloradas e as Esmeraldas conhecerão os adversários da próxima fase através de sorteio marcado para a próxima terça-feira (12). O evento ocorre a partir das 10h, na sede da CBF.
Classificados
Os outros 14 times classificados, que podem enfrentar Juventude e Inter, são: Palmeiras, Ferroviária, Vitória, Atlético-PI, São Paulo, Sport, Bahia, Fluminense, Atlético-MG, América-MG, Bragantino, Flamengo, Corinthians e Realidade Jovem-SP.
Todas as equipes serão colocadas no mesmo pote. Nas oitavas de final, os confrontos também serão decididos em jogo único, com mando de campo sorteado. A etapa tem início previsto para 17 de setembro.
Por participar das oitavas de final, as equipes ganham R$ 50 mil. Os que avançarem às quartas embolsam mais R$ 60 mil.
Times classificados às oitavas
- América-MG
- Atlético-MG
- Atlético-PI
- Bahia
- Bragantino
- Corinthians
- Ferroviária
- Flamengo
- Fluminense
- Inter
- Juventude
- Palmeiras
- Realidade Jovem-SP
- São Paulo
- Sport
- Vitória
Premiações da Copa do Brasil Feminina
- 1ª fase: R$ 25 mil (32 clubes);
- 2ª fase: R$ 35 mil (32 clubes);
- 3ª fase: R$ 40 mil (32 clubes);
- Oitavas de final: 50 mil (16 clubes);
- Quartas de final: R$ 60 mil (8 clubes);
- Semifinais: R$ 70 mil (4 clubes);
- Final: 100 mil para campeão e vice (2 clubes);
- Vice-campeão: R$ 500 mil;
- Campeão: R$ 1 milhão.