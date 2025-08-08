Saiba quem são os possíveis adversários de Inter e de Juventude na Copa do Brasil Feminina

São 16 equipes ainda na disputa pelo título. Staf Images Woman / CBF/Divulgação

Inter e Juventude serão os únicos representantes do futebol gaúcho nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. As duas equipes confirmaram os avanços ao eliminarem 3B da Amazônia e Fortaleza, respectivamente.

Agora, as Gurias Coloradas e as Esmeraldas conhecerão os adversários da próxima fase através de sorteio marcado para a próxima terça-feira (12). O evento ocorre a partir das 10h, na sede da CBF.

Classificados

Os outros 14 times classificados, que podem enfrentar Juventude e Inter, são: Palmeiras, Ferroviária, Vitória, Atlético-PI, São Paulo, Sport, Bahia, Fluminense, Atlético-MG, América-MG, Bragantino, Flamengo, Corinthians e Realidade Jovem-SP.

Todas as equipes serão colocadas no mesmo pote. Nas oitavas de final, os confrontos também serão decididos em jogo único, com mando de campo sorteado. A etapa tem início previsto para 17 de setembro.

Por participar das oitavas de final, as equipes ganham R$ 50 mil. Os que avançarem às quartas embolsam mais R$ 60 mil.

Times classificados às oitavas

América-MG

Atlético-MG

Atlético-PI

Bahia

Bragantino

Corinthians

Ferroviária

Flamengo

Fluminense

Inter

Juventude

Palmeiras

Realidade Jovem-SP

São Paulo

Sport

Vitória

Premiações da Copa do Brasil Feminina