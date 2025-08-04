Saiba quanto o Brasil de Farroupilha já ganhou na disputa da Copa do Brasil Feminina 

O Brasil de Farroupilha é o único time gaúcho que disputou as primeiras fases da Copa do Brasil Feminina. A equipe passou por Toledo-PR e Itacoatiara-AM para chegar à terceira etapa, onde enfrentará o Fluminense.
Até então, o rubro-verde já acumula R$ 100 mil em premiações. Agora, se avançar às oitavas de final, embolsará mais R$ 50 mil.
O próximo desafio ocorre nesta quinta-feira (7), às 15h, contra o Fluminense. O duelo único será no Moça Bonita, no Rio de Janeiro. Quem vencer, avança. Em caso de empate, a disputa irá aos pênaltis.
Confira as premiações da Copa do Brasil Feminina
- 1ª fase: R$ 25 mil (32 clubes);
- 2ª fase: R$ 35 mil (32 clubes);
- 3ª fase: R$ 40 mil (32 clubes);
- Oitavas de final: 50 mil (16 clubes);
- Quartas de final: R$ 60 mil (8 clubes);
- Semifinais: R$ 70 mil (4 clubes);
- Final: 100 mil para campeão e vice (2 clubes);
- Vice-campeão: R$ 500 mil;
- Campeão: R$ 1 milhão.