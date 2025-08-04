Saiba quanto o Brasil de Farroupilha já ganhou na disputa da Copa do Brasil Feminina 

Brasil-Far passou por Toledo-PR e Itacoatiara-AM nas primeiras fases. Luiz Erbes / Brasil-Far/Divulgação

O Brasil de Farroupilha é o único time gaúcho que disputou as primeiras fases da Copa do Brasil Feminina. A equipe passou por Toledo-PR e Itacoatiara-AM para chegar à terceira etapa, onde enfrentará o Fluminense.

Até então, o rubro-verde já acumula R$ 100 mil em premiações. Agora, se avançar às oitavas de final, embolsará mais R$ 50 mil.

O próximo desafio ocorre nesta quinta-feira (7), às 15h, contra o Fluminense. O duelo único será no Moça Bonita, no Rio de Janeiro. Quem vencer, avança. Em caso de empate, a disputa irá aos pênaltis.

Confira as premiações da Copa do Brasil Feminina