Saiba quando Inter e Juventude jogam pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 

Dezesseis times seguem na disputa da Copa do Brasil Feminina. Staf Images Woman / CBF/Divulgação

A CBF divulgou, na tarde desta sexta-feira (15), a tabela detalhada das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. Inter e Juventude são os únicos gaúchos que seguem na disputa.

As Gurias Jaconeras jogam primeiro. No dia 17 de setembro, uma quarta-feira, enfrentarão o Corinthians no Parque São Jorge. O duelo se inicia às 15h e terá transmissão do Sportv.

Depois, no dia 18 de setembro, às 18h, as Gurias Coloradas recebem o Fluminense. O local do jogo ainda não está definido, mas o que se sabe é que a transmissão será novamente do Sportv.

Nas oitavas de final, os times também se enfrentarão em partida única. Quem vencer, avança às quartas. Em caso de empate, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Pela participação nesta fase, Inter e Juventude ganham R$ 50 mil da CBF. Se avançarem, as equipes embolsarão mais R$ 60 mil. Nas quartas de final haverá um novo sorteio para definir os confrontos e os mandos de campo.

Confrontos das oitavas de final

16/9, 15h: Sport x Realidade Jovem

16/9, 18h: Bahia x Atlético-MG

17/9, 15h: Corinthians x Juventude

17/9, 17h: Bragantino x Atlético-PI

17/9, 18h: São Paulo x Flamengo

17/9, 19h: Palmeiras x América-MG

18/9, 16h: Ferroviária x Vitória

18/9, 18h: Inter x Fluminense

Premiações da Copa do Brasil Feminina

1ª fase: R$ 25 mil (32 clubes);

R$ 25 mil (32 clubes); 2ª fase: R$ 35 mil (32 clubes);

R$ 35 mil (32 clubes); 3ª fase: R$ 40 mil (32 clubes);

R$ 40 mil (32 clubes); Oitavas de final: 50 mil (16 clubes);

50 mil (16 clubes); Quartas de final: R$ 60 mil (8 clubes);

R$ 60 mil (8 clubes); Semifinais: R$ 70 mil (4 clubes);

R$ 70 mil (4 clubes); Final: 100 mil para campeão e vice (2 clubes);

100 mil para campeão e vice (2 clubes); Vice-campeão: R$ 500 mil;

R$ 500 mil; Campeão: R$ 1 milhão.