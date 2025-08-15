Futebol feminino

Saiba quando Inter e Juventude jogam pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 

Gurias Coloradas enfrentarão o Fluminense; enquanto Esmeraldas duelarão com o Corinthians 

Zero Hora

