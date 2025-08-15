Saiba qual é o retrospecto de Brasil-Far x Juventude, que se enfrentam pelo Gauchão Feminino

O Gauchão Feminino colocará Juventude e Brasil-Far frente a frente na tarde do próximo domingo (17). A partir das 15h, as equipes se enfrentarão pela terceira rodada do Estadual, no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha.
Este será o nono embate entre os times serranos. Até então, o retrospecto é favorável ao Alviverde, que acumula sete vitórias, contra uma do Rubro-verde. São, ainda, 17 gols do Juventude e dois do Brasil de Farroupilha.
Em relação às artilheiras, 10 meninas já balançaram as redes no confronto. O destaque fica por conta da volante Katy (que agora está no Fortaleza) e da centroavante Milena (atualmente no futebol húngaro), com três gols cada.
Confira, abaixo, os principais números do jogo entre Juventude x Brasil-Far.
Todos os jogos
- Brasil-Far 1x1 Juventude (2022)
- Juventude 1x0 Brasil-Far (2022)
- Brasil-Far 0x3 Juventude (2023)
- Juventude 2x1 Brasil-Far (2023)
- Juventude 2x0 Brasil-Far (2023)
- Brasil-Far 0x2 Juventude (2024)
- Brasil-Far 0x4 Juventude (2024)
- Juventude 2x0 Brasil-Far (2024)
Retrospecto
- 8 jogos
- 7 vitórias do Juventude
- 1 empate
- 17 gols do Juventude
- 2 gols do Brasil-Far
Maiores artilheiras
3 gols
- Katy (Juventude)
- Milena (Juventude)
2 gols
- Gabizinha (Juventude)*
- Greyce (Juventude)
- Karol (Brasil-Far/Juventude)*
- Kim (Juventude/Brasil-Far)
- Yasmin (Juventude)
1 gol
- Bell Silva (Juventude)*
- Beta (Juventude)*
- Thalita (Juventude)
*podem estar em campo no jogo deste domingo.