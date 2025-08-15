Futebol feminino

Embate serrano
Notícia

Saiba qual é o retrospecto de Brasil-Far x Juventude, que se enfrentam pelo Gauchão Feminino

Equipes entram em campo neste domingo, às 15h, no Estádio das Castanheiras

Carolina Freitas

Esporte

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS