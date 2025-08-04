Quanto os times gaúchos podem ganhar nesta fase da Copa do Brasil Feminina

A terceira fase da Copa do Brasil Feminina se inicia nesta terça-feira (5). São quatro times gaúchos ainda na disputa do campeonato. Todos ganharão R$ 40 mil pela participação nesta etapa.
As Gurias Jaconeras abrem a competição, nesta terça, às 15h. O confronto contra o Fortaleza será no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.
Depois, no dia 6 de agosto, outros dois gaúchos entrarão em campo. As Mosqueteiras enfrentarão o Bahia, no Estádio Jóia da Princesa, em Feira de Santana. O duelo será às 15h.
Mais tarde, às 19h, as Gurias Coloradas receberão o 3B da Amazônia, no Estádio Passo D'Areio, em Porto Alegre. Por fim, no dia 7 de agosto, às 15h, o Brasil-Far enfrenta o Fluminense no Moça Bonita, no Rio de Janeiro.
As equipes que se classificarem às oitavas de final vão ganhar R$ 50 mil. Enquanto o campeão da Copa do Brasil Feminina receberá R$ 1 milhão.
Comparação
No comparativo com a mesma fase do naipe masculino, o valor é 58 vezes menor. Os times que chegam à terceira fase da Copa do Brasil masculina ganham R$ 2,3 milhões. Enquanto os que vão às oitavas são premiados com R$ 3,6 milhões.
Confira os valores da Copa do Brasil masculina:
- 1ª fase: R$ 830 mil a R$ 1.543.500;
- 2ª fase: R$ 1 milhão a R$ 1.874.250;
- 3ª fase: R$ 2.315.250;
- Oitavas de final: R$ 3.638.250;
- Quartas de final: R$ 4.740.750;
- Semifinal: R$ 9.922.500;
- Vice-campeão: R$ 33.075.000;
- Campeão: R$ 77.175.000.
Premiações da Copa do Brasil Feminina
- 1ª fase: R$ 25 mil (32 clubes);
- 2ª fase: R$ 35 mil (32 clubes);
- 3ª fase: R$ 40 mil (32 clubes);
- Oitavas de final: 50 mil (16 clubes);
- Quartas de final: R$ 60 mil (8 clubes);
- Semifinais: R$ 70 mil (4 clubes);
- Final: 100 mil para campeão e vice (2 clubes);
- Vice-campeão: R$ 500 mil;
- Campeão: R$ 1 milhão.