Quanto os times gaúchos podem ganhar nesta fase da Copa do Brasil Feminina

São 32 times ainda na disputa da Copa do Brasil Feminina. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação

A terceira fase da Copa do Brasil Feminina se inicia nesta terça-feira (5). São quatro times gaúchos ainda na disputa do campeonato. Todos ganharão R$ 40 mil pela participação nesta etapa.

As Gurias Jaconeras abrem a competição, nesta terça, às 15h. O confronto contra o Fortaleza será no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Depois, no dia 6 de agosto, outros dois gaúchos entrarão em campo. As Mosqueteiras enfrentarão o Bahia, no Estádio Jóia da Princesa, em Feira de Santana. O duelo será às 15h.

Mais tarde, às 19h, as Gurias Coloradas receberão o 3B da Amazônia, no Estádio Passo D'Areio, em Porto Alegre. Por fim, no dia 7 de agosto, às 15h, o Brasil-Far enfrenta o Fluminense no Moça Bonita, no Rio de Janeiro.

As equipes que se classificarem às oitavas de final vão ganhar R$ 50 mil. Enquanto o campeão da Copa do Brasil Feminina receberá R$ 1 milhão.

Comparação

No comparativo com a mesma fase do naipe masculino, o valor é 58 vezes menor. Os times que chegam à terceira fase da Copa do Brasil masculina ganham R$ 2,3 milhões. Enquanto os que vão às oitavas são premiados com R$ 3,6 milhões.

Confira os valores da Copa do Brasil masculina:

1ª fase: R$ 830 mil a R$ 1.543.500;

R$ 830 mil a R$ 1.543.500; 2ª fase: R$ 1 milhão a R$ 1.874.250;

R$ 1 milhão a R$ 1.874.250; 3ª fase: R$ 2.315.250;

R$ 2.315.250; Oitavas de final: R$ 3.638.250;

R$ 3.638.250; Quartas de final: R$ 4.740.750;

R$ 4.740.750; Semifinal: R$ 9.922.500;

R$ 9.922.500; Vice-campeão: R$ 33.075.000;

R$ 33.075.000; Campeão: R$ 77.175.000.

Premiações da Copa do Brasil Feminina