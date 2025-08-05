Quanto o Juventude ganhou pela classificação às oitavas da Copa do Brasil Feminina

Juventude é o primeiro gaúcho classificado. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

O Juventude carimbou sua classificação às oitavas de final da Copa do Brasil Feminina na tarde desta terça-feira (5). No Alfredo Jaconi, as Esmeraldas empataram com o Fortaleza, em 2 a 2, no tempo normal. Mas venceram nos pênaltis, por 4 a 2, para selar o avanço.

O resultado também rendeu mais R$ 50 mil ao clube. Apenas pela participação nesta fase, as Gurias Jaconeras já haviam embolsado R$ 40 mil.

Agora, o Juventude aguarda o sorteio da próxima fase para conhecer o adversário. As oitavas de final têm previsão de início para 17 de setembro.

Assim como todas as etapas anteriores, os duelos e os mandos de campo serão sorteados. Em todas as fases, as classificações são definidas em jogos únicos.

Premiações da Copa do Brasil Feminina