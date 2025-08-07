Quanto o Inter ganhou pela classificação às oitavas da Copa do Brasil Feminina

Katrine marcou um dos gols do Inter sobre o 3B da Amazônia. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas estão nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. Na noite desta quarta-feira (6), o Inter confirmou a classificação ao vencer o 3B da Amazônia por 3 a 1, no Passo D'Areia, em Porto Alegre.

O resultado também rendeu mais R$ 50 mil ao clube. Apenas pela participação nesta fase, as Gurias Coloradas já haviam embolsado R$ 40 mil.

Agora, o Inter aguarda o sorteio marcado para a próxima terça-feira (12) para conhecer o adversário das oitavas. A fase seguinte tem início previsto para 17 de setembro.

Assim como todas as etapas anteriores, os duelos e os mandos de campo serão sorteados. Em todas as fases, as classificações são definidas em jogos únicos.

Premiações da Copa do Brasil Feminina