Quanto o Inter ganhou pela classificação às oitavas da Copa do Brasil Feminina

As Gurias Coloradas estão nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. Na noite desta quarta-feira (6), o Inter confirmou a classificação ao vencer o 3B da Amazônia por 3 a 1, no Passo D'Areia, em Porto Alegre.
O resultado também rendeu mais R$ 50 mil ao clube. Apenas pela participação nesta fase, as Gurias Coloradas já haviam embolsado R$ 40 mil.
Agora, o Inter aguarda o sorteio marcado para a próxima terça-feira (12) para conhecer o adversário das oitavas. A fase seguinte tem início previsto para 17 de setembro.
Assim como todas as etapas anteriores, os duelos e os mandos de campo serão sorteados. Em todas as fases, as classificações são definidas em jogos únicos.
Premiações da Copa do Brasil Feminina
- 1ª fase: R$ 25 mil;
- 2ª fase: R$ 35 mil;
- 3ª fase: R$ 40 mil;
- Oitavas de final: 50 mil;
- Quartas de final: R$ 60 mil;
- Semifinais: R$ 70 mil;
- Final: 100 mil para campeão e vice;
- Vice-campeão: R$ 500 mil;
- Campeão: R$ 1 milhão.https://gauchazh.clicrbs.com.br/esportes/futebol-feminino/noticia/2025/08/inter-vence-o-3b-da-amazonia-e-avanca-as-oitavas-da-copa-do-brasil-feminina-cme0kcdld003p012xeet7ct0b.html