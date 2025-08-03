Por que o Brasil conquistou o nono título da Copa América Feminina; confira três motivos

Marta foi o destaque da final. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A Seleção Brasileira confirmou o favoritismo e foi campeã invicta da Copa América Feminina. O título sobre a Colômbia foi o nono em dez edições da competição sul-americana — a única vez que perdeu foi em 2006, para a Argentina.

Zero Hora destaca três motivos que podem explicar a manutenção da hegemonia brasileira. Confira.

Patamar distinto

A Seleção Brasileira está em outro patamar no comparativo com os adversários do cenário sul-americano. A prova está no histórico da Copa América. Além dos nove títulos, o Brasil só foi derrotado duas vezes em 56 jogos.

Em 2025, o título veio após quatro vitórias e dois empates (ambos contra as colombianas, que vêm em franca evolução). A campanha ainda teve 21 gols marcados e seis sofridos.

Talentos da nova geração

Amanda Gutierres foi a artilheira da Copa América. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

Se a Colômbia tem Linda Caicedo, o Brasil também tem uma lista de destaques na nova geração. A volante (e capitã) Angelina, a meia Duda Sampaio e a atacante Gio Garbelini integram esse grupo.

Algumas outras destaques também chamaram a atenção na Copa América. Foram os casos das jovens atacantes Luany e Jhonson, 19 e 22 anos, que converteram os pênaltis na final. Além da centroavante Amanda Gutierres, 24 anos, artilheira da competição com seis gols.

Estrela da Rainha

Quando a derrota parecia certa, Marta marcou o gol que levou a decisão do título à prorrogação. Lívia Villas Boas / CBF / Divulgação

Se a nova geração vem forte e pronta para assumir as responsabilidades, o Brasil ainda tem o luxo de contar com a maior de todos os tempos. Com 39 anos, Marta brilhou na hora necessária, fez o gol que levou a decisão do título à prorrogação e foi eleita a melhor jogadora da Copa América.

Este foi o 20º título da carreira da camisa 10. Pela Seleção, já são seis taças.