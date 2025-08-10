Por que Daniela Montoya não foi relacionada pelo Grêmio após a Copa América? Treinador responde

Daniela Montoya não joga pelo Grêmio desde o Brasileirão. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio teve uma baixa considerável nos dois jogos que realizou após a Copa América Feminina. A meio-campista Daniela Montoya, que estava servindo a seleção colombiana, ainda não se apresentou e, portanto, não enfrentou Bahia e Brasil-Far.

Depois da vitória sobre o time Rubro-verde, na tarde deste domingo (10), o técnico Cyro Leães explicou a ausência.

— A Montoya é uma atleta que faz parte dos nossos planos. Enquanto treinador, me cabe aguardar a chegada dela para incluí-la nos trabalhos, incluí-la nos nossos objetivos sem problema nenhum. É uma atleta de alto nível e com certeza vai nos ajudar muito — afirmou o treinador gremista.

Questionado sobre a reapresentação da atleta e quando estaria à disposição, o técnico respondeu que não há previsão, mas que será "o quanto antes". O Grêmio enfrenta o Juventude na próxima quarta-feira (13) e não deve contar com Montoya.

— Hoje, a Montoya não está conosco, ainda não retornou, assim que ela chegar, ela volta aos trabalhos e a gente passa a contar também com a qualidade dela — explicou Cyro Leães.