Palmeiras x Flamengo: tudo sobre o jogo das quartas de final do Brasileirão Feminino.

O Palmeiras enfrenta o Flamengo no próximo domingo (17), às 10h30min, na Arena Barueri. O duelo de volta é válido pela quartas de final do Brasileirão Feminino. Na ida, o Rubro-Negro venceu por 3 a 2. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Palmeiras x Flamengo

Palmeiras: Kate Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner e Rhay Coutinho; Diany, Brena, Andressinha e Yoreli Rincón; Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.

Flamengo: Vivi; Monalisa, Agustina, Flávia Mota e Jucinara; Djeni, Ju Ferreira e Gláucia; Laysa (Fabi Simões), Fernanda e Cristiane. Técnica: Rosana Augusto.

Arbitragem para Palmeiras x Flamengo

Thayslane de Melo Costa (SE), auxiliada por Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Daniella Coutinho Pinto (BA). VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS).

Onde assistir a Palmeiras x Flamengo

A TV Brasil, a Globo e o SporTV anunciam a transmissão.

Como chegam Palmeiras x Flamengo

Palmeiras

As Palestrinas entraram em campo no meio de semana pelo Paulistão Feminino. Com time reserva, o Palmeiras perdeu para o Santos por 1 a 0. Atualmente, a equipe é terceira colocada, com 10 pontos.

Flamengo

Com a vantagem, as Meninas da Gávea podem até empatar que estarão garantidas nas semifinais. Para este jogo, a atacante/lateral Fabi Simões, que foi desfalque na última partida por um desconforto muscular, é dúvida.

Regulamento do Brasileirão Feminino

Na fase inicial, os times se enfrentam em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.

O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.

Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.