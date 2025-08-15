O Palmeiras enfrenta o Flamengo no próximo domingo (17), às 10h30min, na Arena Barueri. O duelo de volta é válido pela quartas de final do Brasileirão Feminino. Na ida, o Rubro-Negro venceu por 3 a 2. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Palmeiras x Flamengo
Palmeiras: Kate Tapia; Fê Palermo, Poliana, Pati Maldaner e Rhay Coutinho; Diany, Brena, Andressinha e Yoreli Rincón; Tainá Maranhão e Amanda Gutierres. Técnica: Camilla Orlando.
Flamengo: Vivi; Monalisa, Agustina, Flávia Mota e Jucinara; Djeni, Ju Ferreira e Gláucia; Laysa (Fabi Simões), Fernanda e Cristiane. Técnica: Rosana Augusto.
Arbitragem para Palmeiras x Flamengo
Thayslane de Melo Costa (SE), auxiliada por Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Daniella Coutinho Pinto (BA). VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS).
Onde assistir a Palmeiras x Flamengo
A TV Brasil, a Globo e o SporTV anunciam a transmissão.
Como chegam Palmeiras x Flamengo
Palmeiras
As Palestrinas entraram em campo no meio de semana pelo Paulistão Feminino. Com time reserva, o Palmeiras perdeu para o Santos por 1 a 0. Atualmente, a equipe é terceira colocada, com 10 pontos.
Flamengo
Com a vantagem, as Meninas da Gávea podem até empatar que estarão garantidas nas semifinais. Para este jogo, a atacante/lateral Fabi Simões, que foi desfalque na última partida por um desconforto muscular, é dúvida.
Regulamento do Brasileirão Feminino
Na fase inicial, os times se enfrentam em turno único, com um total de 15 rodadas. Ao final da etapa classificatória, oito avançam aos mata-matas.
O campeão do Brasileirão 2025 disputará a Supercopa Feminina na próxima temporada. A partir do ano que vem, a competição que abre o calendário seguirá os mesmos moldes do masculino, com o campeão do Brasileirão e o da Copa do Brasil se enfrentando em jogo único pelo título.
Além disso, também são distribuídas duas vagas para a Libertadores 2026. O campeão e o vice-campeão do Brasileirão deste ano disputarão a competição sul-americana na temporada subsequente.
Há, ainda, a possibilidade de abertura de mais uma vaga. Para isso, o campeão ou o vice do Brasileirão 2025 precisa conquistar a taça da Libertadores deste ano. Neste caso, o terceiro colocado também se garante na competição sul-americana de 2026.