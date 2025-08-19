Oito gurias da dupla Gre-Nal são convocadas para a seleção brasileira sub-17; veja a lista 

A técnica Rilany Aguiar convocou, nesta terça-feira (19), a seleção brasileira feminina sub-17 para mais um período de treinos antes da Copa do Mundo da categoria. Entre as 28 chamadas, oito defendem as cores da dupla Gre-Nal.
A goleira Clara, a lateral Isadora Rech (Canhotinha), a meio-campista Katguria e a atacante Laura Dupont (Laurinha), são as representantes das Gurias Coloradas. Enquanto a goleira Josi, a lateral Allyne e as atacantes Ana Lays e Maria foram as Mosqueteiras chamadas.
A delegação ficará concentrada no CT Dartanhã, em Guararema-SP, de 26 de agosto a 4 de setembro. O Mundial se inicia no dia 17 de outubro e será realizado no Marrocos.
Confira a convocação
Goleiras
- Morganti — Corinthians
- Clara — Inter
- Jhennifer — Ferroviária
- Josi — Grêmio
Defensoras
- Allyne — Grêmio
- Andreyna — Ferroviária
- Danny — Corinthians
- Dulce — Corinthians
- Bela — Beach FC (EUA)
- Isadora Rech — Inter
- Kaillany — Corinthians
- Letícia Pinho — Flamengo
- Marina Campillo — São Paulo
Meio-campistas
- Evelin — Santos
- Gabi Rolnik — Benfica (POR)
- Hellena — Ferroviária
- Julia Faria — Corinthians
- Kathrylin Xisto — Inter
- Kaylane — Flamengo
- Lara Mel — Corinthians
- Myllena — São Paulo
- Pepê — Corinthians
Atacantes
- Ana Lays — Grêmio
- Gabi Pusch — Ferroviária
- Ana Cruz — São Paulo
- Laura Dupont — Inter
- Maria — Grêmio
- Ravenna — Fortaleza
