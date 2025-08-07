"O importante é vencer", diz técnico do Inter após classificação na Copa do Brasil Feminina

Maurício Salgado valorizou a classificação colorada. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

O Inter fez o que era necessário: venceu e avançou às oitavas da Copa do Brasil Feminina. Em duelo contra o 3B da Amazônia, na noite desta quarta-feira (6), as Gurias Coloradas triunfaram por 3 a 1 no Passo D'Areia, em Porto Alegre.

Após a partida, o técnico Maurício Salgado valorizou o resultado e o avanço. Além disso, também enfatizou o poder da bola parada colorada.

— Acho que o ponto mais positivo é a vitória. Em jogos assim, é fundamental que tenhamos um bom rendimento, porque te dá uma dinâmica que está mais próxima da vitória, mas o importante é vencer. Temos dado bastante ênfase na nossa bola parada ofensiva, porque vemos muita qualidade nas nossas jogadoras nesse quesito — afirmou.

Os dois primeiros gols do Inter vieram da bola parada. Primeiro, com Bianca Martins cabeceando após escanteio cobrado por Katrine. E, depois, com a própria Katrine marcando de falta.

Para a sequência

Na visão do técnico colorado, o desempenho também apresenta evolução em relação às últimas amostragens. Há, porém, pontos a se aprimorar para a sequência da temporada. O que inclui as finalizações.

— Estamos em um processo de evolução. O nosso elenco tem mostrado a sua força. Temos feito todas as trocas, mudando um pouco a dinâmica de jogo, mas elas têm entendido, e hoje é lamentar um pouquinho os gols que a gente precisa fazer, precisamos ser mais eficientes nesse sentido, mas é um processo e vai acabar acontecendo — enfatizou.

Volta das titulares

Para os próximos jogos, o Inter também terá o retorno de duas titulares. A zagueira Fefa Lacoste e a atacante Belén Aquino, que estavam com a seleção uruguaia na Copa América, se reapresentam nesta quinta (7).

— A gente faz um contato com a seleção para saber como é que elas se encontram, mas elas chegando temos de fazer uma avaliação de que estado efetivo físico estão. Sabemos que não chegam com lesão, mas vieram de uma competição desgastante, então analisamos isso. Mas se integram ao grupo naturalmente — contou Maurício Salgado.