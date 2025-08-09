"Momento mágico", afirma atacante de 17 anos que marcou seus primeiros gols pelo profissional das Gurias Coloradas

Aninha tem apenas 17 anos e é formada na base do Inter. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

A tarde de sábado (9) ficará marcada na história da atacante Aninha, de apenas 17 anos. Formada nas categorias de base do Inter, ela foi integrada ao elenco principal para a disputa do Gauchão Feminino e, diante do Flamengo de Tenente Portela, marcou seus primeiros gols entre as adultas.

Aninha entrou no segundo tempo da partida, realizada no Sesc Protásio Alves, e precisou de apenas 17 minutos para deixar sua marca. Depois, aos 28, ainda conseguiu balançar as redes mais uma vez.

— É um momento muito mágico que estou vivendo, poder estar treinando com as meninas do profissional, poder estar jogando. Estar no meio delas é muito especial pra mim, e esses dois gols vão ficar guardados para sempre. Meus pais estão aqui, a família toda estava torcendo e esperando por esse momento. Então, é um sentimento que transborda. Estou muito feliz — afirmou Aninha.

A estreia da atacante pelo profissional havia sido em 1º de agosto, no primeiro jogo do Inter pelo Gauchão. Na goleada por 5 a 1 sobre o Brasil-Far, Aninha já conseguiu participar com uma assistência para Julieta Morales balançar as redes.

O primeiro passo

Agora, a jovem relembra o momento em que pôde se credenciar para ficar à disposição de Maurício Salgado. Há algumas semanas, ela já está integrada ao grupo.

— Fiquei muito nervosa, mas também foi um momento de muita felicidade para mim e para a minha família. Sempre esperamos por esse momento, e ele chegou. As gurias me acolheram muito bem, a comissão, todo mundo, então eu me senti muito bem com elas — contou.