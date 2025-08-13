Meia Karol chega aos 50 jogos com a camisa do Juventude; veja os números

Karol chegou a 50 jogos com a camisa alviverde. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

A partida do Juventude contra o Grêmio, na tarde desta quarta-feira (13), foi a 50ª da meia Karol com a camisa alviverde. O empate em 1 a 1 foi realizado no Campo do Sesi, em Caxias do Sul, pela primeira rodada do Gauchão Feminino.

Ao atingir a marca, a meio-campista entrou para o seleto grupo de atletas que alcançaram (ou ultrapassaram) 50 jogos pelo clube desde a retomada do departamento feminino. Karol é a quinta da lista.

No Juventude desde 2022, a jogadora soma sete gols e 12 assistências pelo clube. A meia também conquistou dois acessos pelas Esmeraldas: da Série A-3 para a Série A-2, e da Série A-2 para a Série A-1 do Brasileirão Feminino.

Jogadoras com mais partidas pelo Juventude

79 jogos: Grazi

60 jogos: Alice

57 jogos: Greyce

52 jogos: Beta

50 jogos: Karol

Números de Karol pelo Juventude