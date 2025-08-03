Marta comemora título da Copa América e ressalta: "Nosso objetivo é ver o futebol brasileiro brilhando cada vez mais" 

Marta marcou dois gols na final da Copa América. Lívia Villas Boas / CBF / Divulgação

Se o Brasil conquistou sua nona Copa América, foi graças à estrela da maior de todos os tempos. Marta entrou no segundo tempo, marcou o gol no último minuto que empatou o jogo e levou a decisão à prorrogação diante da Colômbia.

Depois, a camisa 10 ainda fez mais um gol no tempo extra. Porém, nos pênaltis, desperdiçou a sua cobrança. E lamentou isso em entrevista pós-conquista.

— Eu estava ali pedindo a Deus que não me castigasse tanto, porque entrar no jogo como estava, ser agraciada com um gol de empate, depois mais um gol. Acabamos vacilando nos últimos minutos, e elas empataram, e aí foi para os pênaltis, eu tenho a chance de fechar com o título, e perco — contou.

Marta ainda complementou, exaltando a energia das colegas de time, que não a deixaram esmorecer.

— Mas eu tenho essas meninas aqui que são maravilhosas, eu desci, depois da cobrança de pênalti, muito abalada, e elas não me deixaram abalar, sempre acreditando, sempre confiando que a gente iria conseguir, sempre confiando que a Lorena iria pegar os pênaltis. E o nosso objetivo maior, sem dúvida, é ver o futebol brasileiro e sul-americano brilhando cada vez mais — enfatizou.