Lateral é apresentada pelo Grêmio e projeta estreia no Gre-Nal: "Clássico é como defender a camisa da seleção"

Camila Arrieta foi apresentada pelo Grêmio na Arena. Rodrigo Fatturi / Grêmio/Divulgação

A lateral-esquerda Camila Arrieta foi apresentada, na manhã desta quarta-feira (20), como novo reforço do Grêmio. Com 23 anos, a atleta chega ao Tricolor com vínculo até dezembro de 2026.

Paraguaia, Arrieta defenderá o quarto time brasileiro de sua carreira. Antes das Mosqueteiras, também havia passado por Avaí Kindermann, Cruzeiro e 3B da Amazônia.

— Estou muito feliz e agradecida ao clube por essa oportunidade. Para mim, é uma honra estar aqui, neste clube grande. E dizer à torcida que venho com toda a gana e disposição para poder ajudar o time — afirmou, em sua primeira manifestação.

Regularizada no BID da CBF, Camila Arrieta fica à disposição do técnico Cyro Leães para o clássico Gre-Nal. A expectativa é que ela assuma a titularidade na lateral esquerda para a sequência da temporada.

— Eu já estou disponível para poder jogar essa partida. E acho que, como nós dizemos em espanhol: clássico é como se fosse defender a camiseta da seleção. É deixar tudo. E, como dizem, clássico não se joga, sempre se ganha — enfatizou a lateral.

As Mosqueteiras voltam a campo no domingo (24), às 15h, diante do Inter. O clássico será no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

