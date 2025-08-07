Lateral do Inter comemora gol e classificação na Copa do Brasil Feminina: "Resultado do nosso trabalho" 

O Inter avançou às oitavas de final da Copa do Brasil Feminina ao vencer o 3B da Amazônia, por 3 a 1, na noite desta quarta-feira (6). O duelo foi disputado no Passo D'Areia, em Porto Alegre.
O destaque da partida ficou por conta da lateral-esquerda Katrine, que atuou como meia. A jogadora marcou um golaço, de falta, e também concedeu assistência para que Bianca Martins balançasse às redes.
— Estou muito feliz. Como falei, é fruto de trabalho. A gente treina uma semana toda. Nada é feito do dia para a noite. Então, é mais o resultado do nosso trabalho — afirmou a lateral.
Katrine também falou sobre a estratégia para a cobrança de falta:
— Depende muito de como a barreira fica, de como a goleira posiciona. Então, é treinar, eu treino dos dois jeitos, por cima da barreira e tirando ali no canto da goleira. Então, foi o resultado do trabalho mesmo — enfatizou.
A vitória foi a segunda das Gurias Coloradas após a Copa América. Na última sexta-feira (1º), o time também havia superado o Brasil-Far, por 5 a 1, na abertura do Gauchão.
— Esse segundo semestre tem de ser bom. A gente não fez o primeiro (semestre bom), a gente sabe, mas tem de trabalhar. É treino, e às vezes as coisas não saem como a gente quer. Queremos ganhar tudo, mas o futebol a gente não pode controlar — ressaltou Katrine.
Agora, o Inter volta suas atenções para o Gauchão. No sábado (9), as Gurias Coloradas enfrentam o Flamengo de Tenente Portela, às 16h, no Sesc Protásio Alves.