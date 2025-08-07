Futebol feminino

Destaque 
Notícia

Lateral do Inter comemora gol e classificação na Copa do Brasil Feminina: "Resultado do nosso trabalho" 

Katrine também concedeu uma assistência no 3 a 1 sobre o 3B da Amazônia 

Carolina Freitas

Esporte

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS