Juventude x Grêmio: tudo sobre o jogo da 1ª rodada do Gauchão Feminino. - / Arte GZH

As Mosqueteiras enfrentam as Gurias Jaconeras nesta quarta-feira (13), às 15h, no Campo do Sesi, em Caxias do Sul. O duelo é válido pela primeira rodada do Gauchão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Juventude x Grêmio

Juventude: Renata; Bell Silva, Rayane Pires, Bruna Emília e Carol Ladaga; Dani Venturini, Drielly e Eduarda Tosti; Teté, Dani Silva e Dani Ortolan. Técnico: Luciano Brandalise.

Grêmio: Raissa; Dani Barão, Tayla, Karol Arcanjo e Katielle; Bia Santos, Kika Moreno e Camila Pini; Giovaninha, Shashá (Gisele) e Kim Campos. Técnico: Cyro Leães.

Arbitragem para Juventude x Grêmio

Calvin Motta dos Santos, auxiliado por Luis Felipe da Silva Pureza e Guilherme Renan de Oliveira. O trio é gaúcho.

Onde assistir a Juventude x Grêmio

O Juventude anuncia a transmissão da partida em seu canal no Youtube.

Como chegam Juventude x Grêmio

Juventude

As Gurias Jaconeras estreiam no Gauchão Feminino após a classificação na Copa do Brasil. A última amostragem do Alviverde foi o empate em 2 a 2 com o Fortaleza, pela competição nacional.

A partida também pode marcar a estreia da atacante Joyce pelas Esmeraldas. Contratada junto ao Avaí Kindermann, ela não pode ser utilizada na Copa do Brasil por já ter defendido o time catarinense no campeonato.

Grêmio

As Mosqueteiras farão sua segunda partida no Gauchão Feminino, a primeira fora de casa. O Tricolor vem de goleada, por 4 a 0, sobre o Brasil-Far na estreia.

Para este jogo, o Grêmio deve seguir sem contar com Daniela Montoya. A meio-campista colombiana ainda não se reapresentou após a Copa América.

Ingressos para Juventude x Grêmio

Os torcedores que quiserem assistir ao jogo terão de levar 2kg de alimentos não perecíveis (exceto sal) no acesso ao Sesi.

Regulamento do Gauchão Feminino

As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.