Juventude x Fortaleza: tudo sobre o jogo da terceira fase da Copa do Brasil Feminina. - / Arte GZH

As Gurias Jaconeras enfrentam o Fortaleza nesta terça-feira (5), às 15h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O duelo é válido pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Juventude x Fortaleza

Juventude: Renata; Teté, Rayane Pires, Bruna Emília e Carol Ladaga; Bell Silva, Dani Venturini e Pissaia; Eduarda Tosti, Dani Silva e Dani Ortolan. Técnico: Luciano Brandalise.

Fortaleza: Lorrana; Isabella, Nainara, Jhow e Thalita; Bruna, Leidiane e Andressa; Esterfany, Natália e Mayara. Técnico: Erandir Feitosa.

Arbitragem para Juventude x Fortaleza

Maria Luiza Brandellero dos Santos (PR), auxiliada por Otavio Legramanti (RS) e Fabricio Lima Baseggio (RS).

Onde assistir a Juventude x Fortaleza

O Juventude anuncia transmissão da partida em seu canal no Youtube.

Como chegam Juventude x Fortaleza

Juventude

As Gurias Jaconeras voltam a campo após 48 dias. O último jogo foi em 18 de junho, no empate com o Bahia, em 2 a 2, pelo Brasileirão.

Fortaleza

As Leoas também voltam a jogar depois de um período considerável. A última partida foi há 30 dias, no empate em 0 a 0 com o Minas Brasileirão, que confirmou o acesso à elite do Brasileirão.

O Fortaleza ainda dividirá suas atenções com os matas da Série A-2. O time nordestino joga na sexta-feira (8), às 21h, contra o Botafogo, pelas semifinais.

Ingressos para Juventude x Fortaleza

Sócios: entrada franca para todas as modalidades. Jaconero Prata e convidado devem emitir o ingresso sem custo em juventude.eleventickets.com/socios

Não-sócios: entrada franca mediante a entrega de 2kg de alimento não-perecível. É necessário emitir o ingresso sem custo em juventude.eleventickets.com

Regulamento da Copa do Brasil Feminina

A competição que volta ao calendário do futebol feminino reúne 64 clubes. A primeira fase conta com os times que estão na Terceira Divisão. Quem avançar, vai encarar os representantes da Segunda Divisão. Por fim, na terceira fase, estarão as equipes da elite do Brasileirão.

O formato conta com oito fases em partidas únicas. Em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga será nos pênaltis. A equipe campeã será conhecida no dia 19 de novembro.