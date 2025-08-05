Juventude vence o Fortaleza nos pênaltis e se classifica à próxima fase da Copa do Brasil Feminina

Foi mais suado do que o esperado, mas o Juventude garantiu sua classificação às oitavas de final da Copa do Brasil Feminina. Após o empate em 2 a 2 no tempo normal, as Esmeraldas derrotaram o Fortaleza nos pênaltis, por 4 a 2, nesta terça-feira (5), no Estádio Alfredo Jaconi.
As Gurias Jaconeras chegaram a ficar na frente duas vezes, com gols de Dani Ortolan e um contra, de Thalita. Mas viram as Leoas buscarem o empate em dois gols de falta, com Leidiane e Thalita.
Nos pênaltis, prevaleceu a precisão Alviverde, que converteu quatro de cinco, e garantiu seu avanço à próxima fase. O próximo adversário será definido em sorteio, que ainda não teve a data divulgada pela CBF.
Vantagem alviverde
O Juventude mostrou suas credenciais logo no início da partida e, aos seis minutos, viu seu principal reforço brilhar. Dani Venturini cobrou falta pelo lado esquerdo, alçou a bola à área, e Dani Ortolan cabeceou às redes para vencer a goleira Lorrana em sua estreia pelo Alviverde.
Depois, o Fortaleza começou a esboçar uma reação. Aos 14, Natalia tentou cabeceio, para fora. Depois, Thalita finalizou cruzado, também pela linha de fundo.
Até que, aos 18, a defesa do Juventude não segurou o ímpeto das Leoas. Após falha de comunicação entre Dani Silva e Silva, Leidiane interceptou a bola e, de longe, arriscou para o gol, encobriu Renata e igualou o placar.
Foi a partir de então, que o Juventude tomou conta do jogo até praticamente o fim da primeira etapa. Aos 22, Dani Silva saiu na cara da goleira, a driblou, mas escorreu na hora da finalização, perdendo uma chance incrível.
Depois, a atacante cruzou e a defesa afastou antes que Dani Ortolan conseguisse uma novo cabeceio. Mas aos 42, venceu a insistência alviverde. Após bola cruzada por Carol Ladaga, a lateral Thalita tentou se antecipar e tirar antes que chegasse em Teté, mas mandou contra o próprio patrimônio.
A última boa chance da etapa inicial veio com o Fortaleza. Nos acréscimos, a bola sobrou na área para que Isabela finalizasse na trave. Depois, no rebote, Natália bateu em gol, mas Rayane Pires tirou praticamente em cima da linha, com a barriga, para garantir a vantagem.
Empate no tempo normal
A etapa final começou com chance das Leoas. Aos cinco minutos, Andressa Anjos cobrou falta frontal e mandou muito próximo do gol de Renata, mas para fora. Logo na sequência, Eduarda Tosti respondeu em lance muito similar, que também terminou na linha de fundo.
O Fortaleza, atrás no placar, precisava correr atrás do prejuízo. E o fez. Aos 14, Isabela arriscou direto, mas mandou nas mãos de Renata. Depois, aos 19, o Juventude ainda teve a chance de decidir, com Dani Silva, que chutou fraco, sem qualquer dificuldade para Lorrana.
Até que, aos 26, as Leoas buscaram a igualdade. Thalita cobrou falta da meia-lua e arriscou direto. A bola chegou a beijar a trave, mas terminou no fundo das redes, igualando o placar no Alfredo Jaconi.
O lance mais polêmico do jogo veio três minutos depois. Em contra-ataque pela direita, Dani Ortolan invadiu a área a dribles, e foi derrubada pela zagueira Julia. A arbitragem, porém, entendeu como lance normal e mandou seguir.
O Juventude ainda teve chance de decidir a partida no tempo regulamentar. Aos 41, Karol cobrou falta frontal e exigiu grande defesa de Lorrana, que deu rebote. Mas ninguém conseguiu aproveitar.
A reta final foi de muita pressão alviverde, mas que não surtiu efeito. E o empate obrigou a decisão nos pênaltis.
Penalidades máximas
Nos pênaltis, o Juventude foi superior. Apenas Flávia Pissaia, ex-Fortaleza, desperdiçou. As atacantes Dani Silva e Dani Ortolan, e as laterais Carol Ladaga e Bell Silva converteram suas cobranças. Enquanto, pelo lado das Leoas, apenas Isabella e Geicy marcaram. Natália isolou, enquanto Andressa Anjos parou em Renata.
Com a vitória por 4 a 2, as Esmeraldas carimbaram a classificação à próxima fase da Copa do Brasil Feminina.
Copa do Brasil Feminina – 3ª fase – 5/8/2025
Juventude (2)
Renata; Bell Silva, Rayane Pires, Bruna Emília e Carol Ladaga; Dani Venturini (Leka, 37'/2ºT), Drielly (Karol Oliveira, INT) e Eduarda Tosti (Flávia Pissaia, 21'/2ºT); Teté (Kamile Loirão, 25'/2ºT), Dani Silva e Dani Ortolan. Técnico: Luciano Brandalise.
Fortaleza (2)
Lorrana; Isabella, Julia (Nainara, 32'/2ºT), Bruna e Beatriz (Akhemi, 7'/2ºT); Thalita, Esterfany e Leidiane (Geicy, 22'/2ºT); Andressa Anjos, Natália e Jhow. Técnico: Erandir Feitosa.
- GOLS: Dani Ortolan (J), aos 6min, Leidiane (F), aos 18, e Thalita (gol contra, J), aos 42min, do primeiro tempo; Thalita (F), aos 26min, do segundo tempo;
- CARTÕES AMARELOS: Jhow e Akhemi (F); Eduarda Tosti e Bell Silva (J);
- ARBITRAGEM: Maria Luiza Brandellero dos Santos (PR), auxiliada por Otavio Legramanti (RS) e Fabricio Lima Baseggio (RS);
- LOCAL: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.