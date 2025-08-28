Inter x Juventude: tudo sobre o jogo da 5ª rodada do Gauchão Feminino. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o Juventude no próximo domingo (31), às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O duelo é válido pela quinta rodada do Gauchão Feminino. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Inter x Juventude

Inter: Mari Ribeiro; Moniquinha, Bianca Martins, Capelinha (Fefa Lacoste) e Eskerdinha; Jordana, Mayara Vaz (Marzia) e Katrine; Clara Güell, Belén Aquino e Julieta Morales. Técnico: Maurício Salgado.

Juventude: Renata May; Bell Silva (Nubia), Rayane Pires, Bruna Emilia e Carol Ladaga; Dani Venturini (Leka), Karol e Eduarda Tosti (Flávia Pissaia); Teté, Dani Silva e Dani Ortolan. Técnico: Luciano Brandalise.

Arbitragem para Inter x Juventude

Diogo Goveia de Souza, auxiliado por Rodrigo Dahmer e Valdeir Florencio Paiva. O trio é gaúcho.

Onde assistir a Inter x Juventude

Ainda não há informações de transmissão.

Como chegam Inter x Juventude

Inter

As Gurias Coloradas vêm de derrota, por 4 a 1, para o Grêmio. Com isso, caíram para a terceira colocação do Gauchão, com seis pontos.

Para este jogo, a goleira Bárbara, a zagueira Bruna Benites e a volante Julia Bianchi seguem entregues ao departamento médico e não estarão em campo.

Juventude

As Esmeraldas seguem invictas no Estadual e, após a vitória por 6 a 0 sobre o Flamengo de São Pedro, assumiram a vice-liderança. Atualmente, o Juventude soma sete pontos.

Para este jogo, a lateral-direita Grazi e a zagueira Carla Cruz seguem entregues ao departamento médico e não atuarão.

Ingressos para Inter x Juventude

O torcedor terá de fazer check-in no Mundo Colorado e levar 1kg de alimento não-perecível no acesso ao Sesc Protásio Alves.

Regulamento do Gauchão Feminino

As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.