As Gurias Coloradas enfrentam o Juventude no próximo domingo (31), às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O duelo é válido pela quinta rodada do Gauchão Feminino. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Inter x Juventude
Inter: Mari Ribeiro; Moniquinha, Bianca Martins, Capelinha (Fefa Lacoste) e Eskerdinha; Jordana, Mayara Vaz (Marzia) e Katrine; Clara Güell, Belén Aquino e Julieta Morales. Técnico: Maurício Salgado.
Juventude: Renata May; Bell Silva (Nubia), Rayane Pires, Bruna Emilia e Carol Ladaga; Dani Venturini (Leka), Karol e Eduarda Tosti (Flávia Pissaia); Teté, Dani Silva e Dani Ortolan. Técnico: Luciano Brandalise.
Arbitragem para Inter x Juventude
- Diogo Goveia de Souza, auxiliado por Rodrigo Dahmer e Valdeir Florencio Paiva. O trio é gaúcho.
Onde assistir a Inter x Juventude
- Ainda não há informações de transmissão.
Como chegam Inter x Juventude
Inter
As Gurias Coloradas vêm de derrota, por 4 a 1, para o Grêmio. Com isso, caíram para a terceira colocação do Gauchão, com seis pontos.
Para este jogo, a goleira Bárbara, a zagueira Bruna Benites e a volante Julia Bianchi seguem entregues ao departamento médico e não estarão em campo.
Juventude
As Esmeraldas seguem invictas no Estadual e, após a vitória por 6 a 0 sobre o Flamengo de São Pedro, assumiram a vice-liderança. Atualmente, o Juventude soma sete pontos.
Para este jogo, a lateral-direita Grazi e a zagueira Carla Cruz seguem entregues ao departamento médico e não atuarão.
Ingressos para Inter x Juventude
O torcedor terá de fazer check-in no Mundo Colorado e levar 1kg de alimento não-perecível no acesso ao Sesc Protásio Alves.
Regulamento do Gauchão Feminino
As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.
As semifinais e a final ocorrerão em jogos de ida e volta. Enquanto a disputa de terceiro lugar segue em partida única.