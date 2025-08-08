As Gurias Coloradas enfrentam o Flamengo de Tenente Portela no próximo sábado (9), às 16h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O duelo é válido pela segunda rodada do Gauchão Feminino. Confira as principais informações do confronto.
Escalações para Inter x Flamengo de Tenente Portela
Inter: Mari Ribeiro; Moniquinha, Capelinha, Bianca Martins (Fefa Lacoste) e Eskerdinha; Jordana, Mayara Vaz e Katrine; Paola Pereira, Clara Güell (Belén Aquino) e Julieta Morales. Técnico: Maurício Salgado.
Flamengo de Tenente Portela: Jane; Russinha, Ana Júlia, Laiza e Thais; Manu, Sousa e Júlia Aquino; Milenny, Ronaldinha e Mariah. Técnico: Anderson Morgado.
Arbitragem para Inter x Flamengo de Tenente Portela
- Odair de Ramos Stocco (RS), auxiliado por Jeissyevan Freitag Goncalves (RS) e Julio Bernardo da Costa (RS).
Onde assistir a Inter x Flamengo de Tenente Portela
- O Inter transmite a partida em seu canal no Youtube.
Como chegam Inter x Flamengo de Tenente Portela
Inter
As Gurias Coloradas vêm embaladas após duas vitórias em sequência. Depois da Copa América, o Inter triunfou sobre Brasil-Far (5x1) e 3B da Amazônia (3x1) por Gauchão e Copa do Brasil, respectivamente.
Para este jogo, o técnico Maurício Salgado terá os retornos da zagueira Fefa Lacoste e da atacante Belén Aquino, que estavam com a seleção uruguaia na Copa América.
Flamengo de Tenente Portela
As Gurias do Yucumã abrem a temporada diante das Gurias Coloradas. Anteriormente, o Flamengo havia jogado apenas competições de base. Para o Gauchão, serão 27 jogadoras à disposição do técnico Anderson Morgado.
Ingressos para Inter x Flamengo de Tenente Portela
O torcedor terá de fazer check-in no Mundo Colorado e levar 1kg de alimento não-perecível no acesso ao Sesc Protásio Alves.
Regulamento do Gauchão Feminino
As equipes estarão no mesmo grupo e, na fase inicial, se enfrentarão em turno e returno. Ao final das 10 rodadas, os quatro melhores avançam aos mata-matas.
As semifinais e a final ocorrerão em jogos de ida e volta. Enquanto a disputa de terceiro lugar segue em partida única.
