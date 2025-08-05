Inter x Ferroviária pelo Brasileirão Feminino sub-20: horário, onde assistir e prováveis escalações

Lara Matos marcou um dos gols na partida de ida. Lara Vantzen / Inter/Divulgação

As Gurias Coloradas reencontram a Ferroviária, nesta quinta-feira (7), no Sesc Protásio Alves, para decidir a vaga às semifinais do Brasileirão Feminino sub-20. O jogo de volta se inicia às 15h.

Na ida, o Inter venceu por 2 a 1, em Araraquara. Portanto, agora, se classifica em caso de empate ou vitória. Se perder por um gol de diferença, a decisão vai aos pênaltis.

À Ferroviária, apenas o triunfo por dois ou mais gols serve, se quiser avançar no tempo normal. Confira as principais informações da partida.

Escalações para Inter x Ferroviária

Inter: Camilly; Duda Freitas, Milenna, Sarah e Erica Gomes; Pietra, Myka e Danny Teixeira; Gabi Inácio, Lara Matos e Joana. Técnico: David da Silva.

Ferroviária: Bel; Bibi, Ana Elisa, Kédima e Alice; Aninha, Fer e Hellena; Pyetra, Duda e Lívia. Técnica: Andréia Rosa.

Arbitragem para Inter x Ferroviária

Eduardo Fernandes Bastos, auxiliado por Estefani Adriati Estrela da Rosa e Juarez de Mello Junior. O trio é gaúcho.

Onde assistir a Inter x Ferroviária

O Inter transmite a partida em seu canal no Youtube.

Como chegam Inter x Ferroviária

Inter

As Gurias Coloradas seguem com 100% de aproveitamento na competição nacional. Ao todo, o time marcou 41 gols e sofreu apenas um em sete jogos.

O Inter almeja seu terceiro título de Brasileirão sub-20. Em 2022 e 2023, a equipe conquistou suas duas taças, ambas ao vencer o São Paulo na final.

Ferroviária

As Guerreiras Grenás conheceram a primeira derrota justamente no embate com o Inter, na última semana. Ao todo, a Ferroviária acumula cinco vitórias, uma derrota e um empate. Além de 24 gols marcados e sete sofridos.

A equipe paulista busca a primeira taça no Brasileirão sub-20. A melhor campanha foi em 2023, quando foi eliminada pelo Inter nas quartas de final.

Regulamento do Brasileirão Feminino sub-20

Na primeira fase, os 24 clubes foram divididos em seis grupos. As equipes se enfrentaram dentro das chaves, em turno e returno, para definir os classificados. Avançaram aos mata-matas os líderes das chaves e os dois melhores segundos colocados.

Nas quartas e na semifinal, as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta. Quem somar mais pontos, avança à próxima etapa. Em caso de empate, os critérios serão: maior saldo de gols e, persistindo, disputa de pênaltis.

Na final, o campeão será conhecido em jogo único. O mando de campo será do time que tiver somado mais pontos ao longo de todo o campeonato.