Inter x Ferroviária pelo Brasileirão Feminino sub-20: horário, onde assistir e prováveis escalações

As Gurias Coloradas reencontram a Ferroviária, nesta quinta-feira (7), no Sesc Protásio Alves, para decidir a vaga às semifinais do Brasileirão Feminino sub-20. O jogo de volta se inicia às 15h.
Na ida, o Inter venceu por 2 a 1, em Araraquara. Portanto, agora, se classifica em caso de empate ou vitória. Se perder por um gol de diferença, a decisão vai aos pênaltis.
À Ferroviária, apenas o triunfo por dois ou mais gols serve, se quiser avançar no tempo normal. Confira as principais informações da partida.
Escalações para Inter x Ferroviária
Inter: Camilly; Duda Freitas, Milenna, Sarah e Erica Gomes; Pietra, Myka e Danny Teixeira; Gabi Inácio, Lara Matos e Joana. Técnico: David da Silva.
Ferroviária: Bel; Bibi, Ana Elisa, Kédima e Alice; Aninha, Fer e Hellena; Pyetra, Duda e Lívia. Técnica: Andréia Rosa.
Arbitragem para Inter x Ferroviária
- Eduardo Fernandes Bastos, auxiliado por Estefani Adriati Estrela da Rosa e Juarez de Mello Junior. O trio é gaúcho.
Onde assistir a Inter x Ferroviária
- O Inter transmite a partida em seu canal no Youtube.
Como chegam Inter x Ferroviária
Inter
As Gurias Coloradas seguem com 100% de aproveitamento na competição nacional. Ao todo, o time marcou 41 gols e sofreu apenas um em sete jogos.
O Inter almeja seu terceiro título de Brasileirão sub-20. Em 2022 e 2023, a equipe conquistou suas duas taças, ambas ao vencer o São Paulo na final.
Ferroviária
As Guerreiras Grenás conheceram a primeira derrota justamente no embate com o Inter, na última semana. Ao todo, a Ferroviária acumula cinco vitórias, uma derrota e um empate. Além de 24 gols marcados e sete sofridos.
A equipe paulista busca a primeira taça no Brasileirão sub-20. A melhor campanha foi em 2023, quando foi eliminada pelo Inter nas quartas de final.
Regulamento do Brasileirão Feminino sub-20
Na primeira fase, os 24 clubes foram divididos em seis grupos. As equipes se enfrentaram dentro das chaves, em turno e returno, para definir os classificados. Avançaram aos mata-matas os líderes das chaves e os dois melhores segundos colocados.
Nas quartas e na semifinal, as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta. Quem somar mais pontos, avança à próxima etapa. Em caso de empate, os critérios serão: maior saldo de gols e, persistindo, disputa de pênaltis.
Na final, o campeão será conhecido em jogo único. O mando de campo será do time que tiver somado mais pontos ao longo de todo o campeonato.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.