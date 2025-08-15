Inter x Corinthians pelo Brasileirão Feminino sub-17: horário, onde assistir e prováveis escalações

Inter e Corinthians se reencontram após o empate em 1 a 1. Rodrigo Gazzanel / Corinthians/Divulgação

As Gurias Coloradas enfrentam o Corinthians, neste sábado (16), às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. O confronto é válido pela volta das semifinais do Brasileirão Feminino sub-17.

No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1. Portanto, agora, quem vencer se classifica à decisão. Em caso de nova igualdade, o finalista será definido nos pênaltis. Confira as principais informações do duelo.

Escalações para Inter x Corinthians

Inter: Vitória; Melyssa, Duda Freitas, Eduarda Santana e Laura Rodrigues; Martha, Katguria e Duda Stumpf; Aninha, Yngrid Piauí e Laura Dupont. Técnico: David da Silva.

Corinthians: Morganti; Lívia, Kaillany, Lari Horn e Nay; Hariadni, Carol Melo e Pepê; Natália Pereira, Glória Lira e Júlia Romero. Técnica: Júlia Passero.

Arbitragem para Inter x Corinthians

Eduardo Fernandes Bastos, auxiliado por Ariela Duarte da Silveira e Estefani Adriati Estrela da Rosa. O trio é gaúcho.

Onde assistir a Inter x Corinthians

Não haverá transmissão em imagens do jogo.

Como chegam Inter x Corinthians

Inter

As Gurias Coloradas seguem invictas na competição nacional. Ao todo, são oito vitórias e um empate, com 63 gols marcados e dois sofridos.

O Inter almeja seu terceiro título de Brasileirão sub-17. Em 2022 e 2024, a equipe conquistou suas duas taças.

Corinthians

As Brabas chegam à partida decisiva das semifinais após seis vitórias, um empate e duas derrotas. Ao todo, o Corinthians também marcou 40 gols e sofreu cinco. Nas quartas, passou pela Ferroviária, nos pênaltis.

O time paulista almeja seu primeiro título do Brasileirão sub-17. A melhor campanha havia sido em 2024, quando caiu nas semifinais, ao perder para o Grêmio.

Ingressos para Inter x Corinthians

O torcedor terá de fazer check-in no Mundo Colorado e levar 1kg de alimento não-perecível no acesso ao Sesc Protásio Alves.

Regulamento do Brasileirão Feminino sub-17

As equipes se enfrentaram dentro das chaves, em turno e returno, para definir os classificados da fase inicial. Avançaram aos mata-matas: os líderes das chaves e os dois melhores segundos colocados.

As quartas e a semifinal ocorrem em partidas de ida e volta. Enquanto a final será disputada em jogo único.