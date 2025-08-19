Inter x Botafogo pelo Brasileirão Feminino sub-20: horário, onde assistir e prováveis escalações

Botafogo venceu o Inter na partida de ida. Henrique Lima / Botafogo/Divulgação

As Gurias Coloradas voltam a enfrentar o Botafogo, nesta quinta-feira (21), no Passo D'Areia, em Porto Alegre. O confronto é válido pela volta das semifinais do Brasileirão Feminino sub-20. Na ida, as Gloriosas venceram por 3 a 0, no Rio de Janeiro.

Escalações para Inter x Botafogo

Inter: Camilly; Duda Abreu (Aninha), Milenna, Clara Ruckert e Erica; Pietra (Sarah), Myka e Danny Teixeira; Lara Matos, Gabi Inácio e Joana. Técnico: David da Silva

Botafogo: Sarah; Paola, Grazi, Thaynara e Bya; Nayara, Bebê e Cabral; Rebeca, Analu e Rhaissa. Técnico: Alex Alves.

Arbitragem para Inter x Botafogo

Andressa Hartmann, auxiliada por Jeissyevan Freitag Goncalves e Fabricio Lima Baseggio. O trio é gaúcho.

Onde assistir a Inter x Botafogo

O SporTV anuncia a transmissão da partida.

Como chegam Inter x Botafogo

Inter

As Gurias Coloradas conheceram, na ida, a primeira derrota na competição nacional. Ao todo, são sete vitórias, um tropeço e um empate, com 42 gols marcados e cinco sofridos.

O Inter almeja seu terceiro título de Brasileirão sub-20. Para isso, porém, precisa vencer o Botafogo por três gols de diferença para forçar a decisão nos pênaltis. Se triunfar por quatro ou mais, avança no tempo normal.

Botafogo

As Gloriosas chegam às semifinais após oito vitórias e uma derrota. Ao todo, o Botafogo também marcou 26 gols e sofreu três. Nas quartas, passou pelo Santos.

O time carioca almeja seu primeiro título do Brasileirão sub-20. Para chegar à final, agora, pode até perder por dois gols de diferença que estará classificado.

Regulamento do Brasileirão Feminino sub-20

Na primeira fase, os 24 clubes foram divididos em seis grupos. As equipes se enfrentaram dentro das chaves, em turno e returno, para definir os classificados. Avançaram aos mata-matas os líderes das chaves e os dois melhores segundos colocados.

Nas quartas e na semifinal, as equipes se enfrentam em jogos de ida e volta. Quem somar mais pontos, avança à próxima etapa. Em caso de empate, os critérios serão: maior saldo de gols e, persistindo, disputa de pênaltis.

Na final, o campeão será conhecido em jogo único. O mando de campo será do time que tiver somado mais pontos ao longo de todo o campeonato.