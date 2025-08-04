Inter x 3B da Amazônia: tudo sobre o jogo da terceira fase da Copa do Brasil Feminina. - / Arte GZH

As Gurias Coloradas enfrentam o 3B da Amazônia na próxima quarta-feira (6), às 19h, no Passo D'Areia, em Porto Alegre. O duelo é válido pela terceira fase da Copa do Brasil Feminina. Confira as principais informações do confronto.

Escalações para Inter x 3B da Amazônia

Inter: Mari Ribeiro; Moniquinha, Capelinha, Bianca Martins e Katrine; Jordana, Mayara Vaz e Marzia (Rafa Mineira); Paola Pereira, Clara Güell e Julieta Morales. Técnico: Maurício Salgado.

3B da Amazônia: Katy; Natasha, Giovana, Rayane e Dani; Gabi, Duda e Camila Arrieta; Visu, Paulinha e Carla Nunes. Técnico: Wendell Coelho.

Arbitragem para Inter x 3B da Amazônia

Talita Ximenes de Freitas (SP), auxiliada por Ariela Duarte da Silveira (RS) e Jeissyevan Freitag Goncalves (RS).

Onde assistir a Inter x 3B da Amazônia

O Inter anuncia a transmissão no seu canal no Youtube.

Como chegam Inter x 3B da Amazônia

Inter

As Gurias Coloradas buscam mudar a impressão que deixaram no torcedor com o término do Brasileirão Feminino. Desde então, o Inter também esteve em campo pelo Gauchão. Na última sexta-feira (1º), venceu o Brasil-Far por 5 a 1, pela primeira rodada.

Para a sequência da temporada, foram dois reforços contratados. A lateral Moniquinha, que já estreou com a camisa colorada, e a volante Alice, que ainda busca a primeira oportunidade.

3B da Amazônia

As Feras vêm de um primeiro semestre frustrado. No Brasileirão Feminino, o 3B da Amazônia fez a segunda pior campanha e foi rebaixado à Série A-2.

Por conta disso, também teve baixas no elenco. A goleira Kelly, a atacante Sole Jaimes e a meio-campista Kika Moreno foram algumas das atletas que se despediram do time após o Brasileirão.

Ingressos para Inter x 3B da Amazônia

O torcedor terá de fazer check-in no Mundo Colorado e levar 1kg de alimento não-perecível no acesso ao Passo D'Areia.

Regulamento da Copa do Brasil Feminina

A competição que volta ao calendário do futebol feminino reúne 64 clubes. A primeira fase conta com os times que estão na Terceira Divisão. Quem avançar, vai encarar os representantes da Segunda Divisão. Por fim, na terceira fase, estarão as equipes da elite do Brasileirão.

O formato conta com oito fases em partidas únicas. Em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga será nos pênaltis. A equipe campeã será conhecida no dia 19 de novembro.